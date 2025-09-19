El director de Linkedin España Ángel Sáenz explica cómo tiene que ser un CV: "Un perfil siempre decimos que va más allá..."

El crecimiento de LinkedIn se ha acentuado en los últimos tiempos y se ha evidenciado en los usuarios registrados en España, que llega a los 20 millones, según los datos de la propia red social. Además, ya no solo se basa en los sectores asentados y en la audiencia consolidada en el mundo laboral, sino que los jóvenes también usan esta plataforma para darse a conocer entre el ámbito de trabajo que les interesa y buscan sus primeros empleos en su sector durante sus estudios y después de graduarse.

La marca personal

Por ello, en este momento de la actualidad es muy importante tener una reputación en internet, ya que la huella digital es vital para crear una imagen personal adecuada al sector laboral al cual aspiramos para conseguir nuestros objetivos.

El director de LinkedIn en España y Portugal Ángel Sáenz de Cenzano ha dado las claves en CEO Talks de Business Inside para crear un perfil que marque la diferencia entre la competencia.

Herramientas accesibles

Además, el 'Country Mánager' asegura que todos los usuarios registrados en LinkedIn tienen a mano las herramientas para diferenciarse en el momento de buscar un trabajo.

"Un perfil de LinkedIn siempre decimos que va más allá en un currículum porque incluye los datos fundamentales de un currículum, trayectoria educativa, trayectoria profesional, pero además da muchos más datos y muchos más matices del candidato", explica Sáenz de Cenzano.

'Acerca de o el about'

Sin embargo, desde la experiencia del director hay un apartado que es fundamental y esto solo lo puede controlar uno mismo: "Es el 'acerca de o el about'. ¿Qué quiero decir de mí mismo?". Dicho de otra manera, es nuestra propuesta de valor que te define en pocas líneas (elevator pitch) y, al fin y al cabo, es con lo que se quedan los encargados de buscar candidatos para el puesto de trabajo.

La huella digital

Asimismo, otra pieza fundamental es el registro que hay de ti en internet, ya que en el momento en que se publica algo, por mucho que lo borres, se queda ahí. Por eso, es vital que cuidemos nuestros perfiles personales en las redes sociales para que no nos acaben pasando factura en el ámbito profesional.

Según el 'Country Mánager' de España y Portugal, la huella digital es un elemento clave: "Cada vez es más importante, y yo desde luego le doy importancia y me fijo, a la interacción que la persona hace en la red porque puedes conocer mucho del candidato".

Además, en ese instante se da una pista de cómo es aquella persona. "Las cosas que publica, los contenidos en los que interacciona y que responde y genera conversaciones. No quiere decir que el que no tenga esa trayectoria se vea perjudicado, pero a mí me dice mucho de una persona. Lo puedo entender, puedo entender sus inquietudes", sentencia Sáenz de Cenzano.