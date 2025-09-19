Más allá de El Ganso: así es el alma artesanal de Tintoremus

Después de convertir El Ganso en un icono de la moda española, muchos se habrían conformado con gestionar el éxito. Clemente Cebrián (Madrid, 1974) no. Con la lección de la montaña rusa empresarial aprendida a fuego —auge, caída y una recompra épica—, ahora se sumerge en un nuevo universo creativo junto a Lola López: Tintoremus. Este no es un segundo El Ganso. Es un proyecto más íntimo y artesanal, centrado en la magia del "tintado en prenda", del azul índigo, donde cada pieza cuenta una historia de color única. Hablamos con Cebrián en su tienda de la calle Almirante de Madrid sobre la valentía de empezar de cero cuando ya has llegado a la cima y sobre cómo su pasado está tiñendo, literalmente, su futuro

-¿Que tal va El Ganso, creado en 2006, Clemente?

-¡Caramba, El Ganso! Es como mi primer hijo. La empresa está en un momento de madurez, con los pies bien asentados en el terreno que pisamos. Hemos pasado de la aventura de dos chavales con ganas de hacer cosas bonitas a una marca reconocida por su estilo atemporal, su calidad y ese toque desenfadado que nos hace únicos. Estamos consolidando nuestra posición, sí, pero sin perder la chispa de la novedad.

¿Cuales serán sus próximos pasos?

-Los próximos hitos pasan por afianzar nuestra expansión internacional con cabeza, potenciar la venta online y, sobre todo, seguir innovando en sostenibilidad, que es un camino sin retorno. Queremos que cada prenda de El Ganso cuente una historia de compromiso y buen hacer. Ahora nos encontramos abriendo tiendas en Chile, México, Colombia, Panamá, Puerto Rico y Perú. En Francia somos la marca española con más 'corners' en las Galerías Lafayette.

-Y eso que hubo un momento en el que usted y su hermano Álvaro casi lo pierden todo...

-Efectivamente. De aquellos momentos aprendí que el fracaso es el mejor máster que puedes pagar. Recomprar El Ganso fue la decisión más difícil y acertada de mi vida.

-¿Qué buscan ahora usted y Lola López con Tintoremus?

-Ah, Tintoremus... ¡Eso fue una revelación! Con Lola comparto una inquietud profunda por el futuro de la moda, por lo que estábamos dejando atrás. La chispa surgió de la necesidad de volver a los orígenes, de recuperar la sabiduría ancestral de los tintes naturales. Veíamos un mercado saturado de procesos industriales, de productos que perdían el alma. La visión era clara: demostrar que se puede hacer moda de vanguardia, con una estética impecable, sin renunciar al respeto por el planeta y por los procesos tradicionales. Era como encontrar un tesoro escondido y sentir la responsabilidad de compartirlo. Era algo que sentía que tenía que hacer.

-¿Qué une y que separa a Tintoremus de El Ganso?

-Era fundamental que Tintoremus naciera como una entidad separada. El Ganso tiene su propia identidad, su propio camino. Tintoremus es un laboratorio, una declaración de intenciones. Queríamos la libertad de experimentar, de equivocarnos y de aprender sin las limitaciones de una marca ya establecida. Las motivaciones estratégicas eran claras: crear una nueva propuesta de valor en el mercado, centrada en la sostenibilidad y la autenticidad del tinte natural. Creativamente, nos permitía ir un paso más allá en la búsqueda de texturas, colores y acabados únicos que solo el índigo natural puede ofrecer. En cuanto a las sinergias, ¡son constantes! El Ganso nos ha enseñado mucho sobre la gestión, la logística, la comunicación... Y Tintoremus, a su vez, está permeando en El Ganso con una nueva conciencia sobre la importancia de los materiales, de los procesos.

Tintoremus no es un segundo El Ganso, es un laboratorio de intenciones

-¿Podría explicarnos en qué consiste el proyecto Índigo?

-El Proyecto Índigo es el corazón latente de Tintoremus, la razón de ser. Su filosofía es simple pero poderosa: recuperar el índigo natural como el rey de los tintes, pero con una visión de futuro. No se trata solo de teñir, sino de cultivar, de transformar, de dar una segunda vida a la tierra. Nuestro objetivo a largo plazo es ser un referente en la industria textil para el uso de tintes naturales, demostrando que es posible una alternativa sostenible y de alta calidad a los tintes sintéticos. Queremos crear una cadena de valor transparente, desde el campo de Extremadura hasta la prenda final, donde cada eslabón esté impregnado de respeto por el medio ambiente y por las personas.

-¿Cómo logran transformar las materias primas en ese distintivo azul, y cuáles son los principales desafíos técnicos y operativos de ese proceso fascinante?

-¡Es magia y ciencia a partes iguales! Todo empieza con el cultivo en Extremadura del Polygonum tinctorium, nuestra planta de índigo. Una vez recolectadas las hojas, las sumergimos en agua para que fermenten, liberando el precursor del índigo. Después, oxidamos ese líquido, batiéndolo con aire, y es ahí donde empieza a aparecer el color azul. Finalmente, lo filtramos y secamos para obtener el pigmento en polvo. Los desafíos técnicos y operativos son muchos, ¡y eso es lo que lo hace emocionante! Dependemos de la naturaleza, del clima, de la calidad del suelo. Cada partida es un pequeño reto. La estandarización del color es clave, porque no es lo mismo trabajar con tintes sintéticos que con la variabilidad de lo natural. Pero esa misma variabilidad es nuestra fortaleza, porque cada matiz es único, irrepetible.

No vendemos tinte, vendemos una filosofía de vida

-¿Qué grado de complejidad tiene el proceso de fermentación y molido para conseguir el azul índigo y qué innovaciones han incorporado para optimizarla o hacerla más eficiente?

-Es un arte ancestral, ¡sin duda! Los tintoreros de antaño eran alquimistas. La complejidad radica en entender los tiempos de fermentación, las temperaturas, el pH del agua... un pequeño desvío y el resultado no es el esperado. Requiere paciencia, observación y mucha intuición. Hemos incorporado innovaciones, sí, pero siempre respetando la esencia del proceso. También estamos investigando nuevas técnicas de molienda que nos permitan obtener un pigmento más fino y homogéneo, facilitando su aplicación en la industria textil. Pero la base, el alma del proceso, sigue siendo la misma que hace cientos de años.

-¿Qué representa "Tintoremus Sttudio" dentro de la marca? ¿Es un espacio de experimentación, un laboratorio creativo, o tiene un propósito más allá de la producción?

-"Tintoremus Sttudio" es todo eso y mucho más. Es nuestro santuario, nuestro laboratorio de ideas, el lugar donde la magia cobra vida. Aquí no solo experimentamos con el índigo, sino con otras plantas tintóreas como la piel de cebolla o los residuos de la granada, la ciruela o la cereza buscando nuevos colores, nuevas texturas. Es un espacio de formación, donde compartimos nuestro conocimiento. Queremos que sea un punto de encuentro para la creatividad y la sostenibilidad. Pero, sobre todo, es un espacio de inspiración, un recordatorio constante de que la belleza de la naturaleza es la mejor fuente de ideas.

-La inspiración en los terrenos abandonados del cultivo de tabaco en Talayuela (Cáceres) es muy particular. ¿Qué vieron en esos paisajes que les hizo conectar con la visión de los cultivos de índigo?

-¡Ah, Talayuela! Esa tierra tiene un magnetismo especial. En esos terrenos abandonados, lejos de ver desolación, vimos potencial, una historia por escribir y tanto Lola como yo nos insipramos en una mujer de Kentucky que cambió los cultivos de tabaco por los de índigo. La España vaciada está llena de oportunidades, de sabiduría latente, de manos que quieren trabajar la tierra. Vimos la posibilidad de recuperar un paisaje, de darle una nueva vida a una economía local. El tabaco, en su momento, fue un cultivo de gran importancia. Pensamos: ¿por qué no el índigo? Es una forma de honrar el pasado y construir un futuro. Vimos campos esperando volver a florecer, y eso nos conmovió.

La España vaciada está llena de oportunidades

-¿Qué similitudes han encontrado entre los cultivos de índigo y los del tabaco que les han servido de guía o aprendizaje en su proyecto?

-Sorprendentemente, hemos encontrado muchas similitudes. Ambos cultivos requieren un cuidado meticuloso, una atención al detalle que solo la agricultura tradicional puede ofrecer. Ambos son plantas que demandan una mano experta para su manejo, desde la siembra hasta la cosecha. Además, la cultura del tabaco en Talayuela ha dejado una infraestructura, un conocimiento de la tierra, que nos ha sido de gran utilidad. Nos hemos apoyado en la experiencia de los agricultores locales, que son los verdaderos maestros de la tierra. Es una transición natural, un relevo generacional en el campo.

-¿Cómo logran compaginar y potenciar los componentes rurales, relacionados con el cultivo, con la dimensión textil y de moda de Tintoremus?

-Esa es la clave de Tintoremus. La compaginación no es un esfuerzo, es la esencia misma de nuestra marca. No entendemos la moda sin el campo, y el campo sin la posibilidad de transformar sus frutos en algo bello y útil. Potenciamos los componentes rurales dando voz a los agricultores, mostrando el origen de cada fibra, de cada tinte. Creamos prendas que no solo son estéticamente atractivas, sino que cuentan una historia, la historia de la tierra, del esfuerzo, de la artesanía. Es un círculo virtuoso: el campo inspira la moda, y la moda da valor al campo.

- ¿Cuál es la principal aportación o el factor diferenciador que ofrece su nueva línea de vaqueros índigo al consumidor, más allá del aspecto estético?

-Los vaqueros de Tintoremus son nuestra carta de presentación, elaborados con tejido royo de Valencia, que emplea un 90 por cieno menos de agua para su producción. La principal aportación es la autenticidad. Más allá del aspecto estético, que es innegable (ese azul profundo, vivo, que envejece con una belleza única), ofrecen al consumidor la tranquilidad de saber que están vistiendo una prenda hecha con respeto. Son vaqueros que no dañan el medio ambiente con tintes sintéticos, que provienen de un proceso transparente, donde cada etapa está cuidada al detalle. Son una declaración de principios, una forma de vestir consciente. Son duraderos, cómodos y cada uno cuenta su propia historia con el uso.

-¿En qué segmento del mercado quieren situarse con Tintoremus y cuál es su estrategia para diferenciarse de los tintes sintéticos y otros competidores?

-No buscamos competir con la cantidad, sino con la calidad, la autenticidad y la sostenibilidad. Tintoremus no pretende inundar el mercado con tinte, sino ofrecer una alternativa premium, consciente y exclusiva. Nuestro lugar es el de la referencia en tintes naturales, el de la vanguardia sostenible. Nuestra estrategia de diferenciación se basa en varios pilares: la pureza de nuestro índigo natural, cultivado y procesado de forma artesanal; la transparencia de nuestra cadena de valor, desde el campo hasta la prenda final; y la historia que hay detrás de cada producto. No solo vendemos tinte, vendemos un concepto, una filosofía de vida. Queremos que nuestros clientes se sientan parte de algo más grande, de un movimiento hacia una moda más ética y sostenible.

-¿A qué tipo de cliente o segmento de mercado se dirigen principalmente con los productos de Tintoremus?

´-Nos dirigimos a un cliente exigente, consciente, que valora la calidad, la autenticidad y la sostenibilidad. Es un cliente que busca algo más que una prenda de moda; busca una historia, un compromiso, un valor añadido. Son personas que se preocupan por el impacto ambiental y social de sus decisiones de compra, que aprecian el trabajo artesanal y la belleza de lo natural. Es un segmento de mercado que está creciendo, afortunadamente. Gente que entiende que invertir en un producto de Tintoremus es invertir en el futuro, en un mundo más azul y más justo. Desde que abrimos en junio hemos sido capaces de vender 450 unidades de pantalones Cosme.

-Asegura usted también que sus prendas, además de atractivas, son buenas para la salud.

-Sí, el índigo se utiliza en cosmética, matiza las canas y previene los daños del sol, de ahí que los tuaregs del Sáhara se cubriesen con ese color. Además, como son tinte naturales son buenos para tratar la psoriasis.