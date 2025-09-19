España respalda el uso creativo de los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes que la Unión Europea debe ser “creativa” a la hora de buscar fórmulas para utilizar los activos rusos inmovilizados y destinarlos a la reconstrucción de Ucrania. En concreto, una de las ideas sobre la mesa es la de convertirlos en “préstamos de reparación”, que Kiev solo tendría que devolver cuando Moscú asuma el pago de las indemnizaciones por la guerra.

Esta idea fue planteada la semana pasada por el G7 y en estos momentos la Comisión Europea la estudia con cautela. Hoy, Cuerpo ha aprovechado la reunión informal de Ministros de Economía de la UE celebrada en Copenhague para motivar su implementación. "La manera en que se están llevando las discusiones es la correcta”, aseguró, subrayando que la prioridad de España es ampliar todas las fuentes posibles de financiación para Ucrania, siempre dentro de un marco de seguridad jurídica.

Los activos rusos congelados en la UE ascienden a 210.000 millones de euros

Los activos rusos que la Unión está estudiando aprovechar se trata de un gran acumulado de reservas del Estado ruso, sobre todo del Banco Central de Rusia, que han sido bloqueadas debido a sanciones tras la invasión de Ucrania. Esto incluye valores financieros (como bonos), divisas extranjeras, depósitos o instrumentos financieros en manos del Estado, como el oro. Y aunque siguen siguen siendo legalmente de propiedad rusa, porque no han sido expropiados, Moscú no puede moverlos ni utilizarlos bajo ningún concepto.

Desde la Unión se estima que la cartera de activos congelados tiene un valor entre 200.000 y 300.000 millones de dólares. Una parte importante reside en Euroclear, que es una cámara de compensación y depósito de valores con sede en Bélgica. Pero también hay activos congelados en otros países y entidades financieras por toda la UE, en EEUU, en Reino Unido, Suiza o Japón.

¿Qué se está proponiendo ahora?

Una de las "ideas creativas" a las que hoy Cuerpo se ha referido es la de utilizar estos fondos paralizados como garantía o como aval para dar préstamos a Ucrania, con el argumento de que Rusia deberá pagar reparaciones por la guerra y esos pagos podrían servir para “reembolsar” esos préstamos.

Anteriormente, la UE ya aprobó utilizar los beneficios que generan esos activos (por ejemplo, intereses) para financiar a Ucrania. En concreto, el año pasado el G7 alcanzó un acuerdo provisional para conceder un préstamo a Ucrania de 46.000 millones de euros que se financió con los intereses generados por los activos rusos inmovilizados en todo el mundo, la mayor parte de los cuales están en la Unión Europea (UE) y, especialmente, en Bélgica.

Sin embargo, ese préstamo, en realidad, se dio utilizando los intereses futuros como aval, porque los 260.000 millones de euros en activos rusos congelados que había en aquel momento solo generaron unos 3.000 millones de euros anuales en beneficios, algo que cubriría únicamente las necesidades de financiación del Ejecutivo ucraniano durante un mes.

¿Y cuál es la diferencia entre lo que se propone ahora y lo que ya se hizo? Que ahora se hablaría de usar los activos rusos en sí, y no los intereses, que no tienen dueño. A día de hoy, la idea no es unánime. Porque mientras Washington presiona para dar un paso adelante, países como Alemania, Bélgica o Francia han mostrado dudas sobre la legalidad de utilizar estos activos congelados para sostener la defensa ucraniana.

Qué dice el derecho internacional

Desde el derecho internacional, la confisca de reservas estatales de otro país es algo excepcional y muy controvertido legalmente por atentar contra los derechos de propiedad soberana. Además, usar estos activos para algo diferente de lo que originariamente estaban destinados podría generar problemas, tanto de confianza en los mercados financieros internacionales como en las relaciones diplomáticas.

Además, Rusia podría responder con medidas legales o económicas, lo que podría complicar todavía más las sanciones. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que el uso de los activos rusos «no quedará sin respuesta».

Así las cosas, Bruselas no presentará un plan concreto hasta la próxima reunión de los Veintisiete en Luxemburgo, prevista para el 9 y 10 de octubre, aunque desde Madrid ya adelantan su apoyo.