NOMBRAMIENTOS
El directivo Fernando Vicario es nombrado CEO de Merryl Lynch International
Con más de 30 años de experiencia en banca de inversión, incluido su paso por Deutsche Bank y su incorporación a BofA en 1995, Vicario asume también el cargo de responsable de país en Reino Unido, reforzando las relaciones institucionales y regulatorias en la City
Celia López
Fernando Vicario, banquero español con doble nacionalidad española y alemana, ha sido nombrado CEO de Merrill Lynch International, la mayor filial de Bank of America fuera de EE. UU. Desde Londres dirigirá todos los negocios de banca de inversión internacional del grupo, tras haber liderado su filial de la UE en Dublín, según recoge el diario Expansión.
Con más de 30 años de experiencia en banca de inversión, incluido su paso por Deutsche Bank y su incorporación a BofA en 1995, Vicario asume también el cargo de responsable de país en Reino Unido, reforzando las relaciones institucionales y regulatorias en la City.
Merrill Lynch International, con sede en Londres, registró en 2024 ingresos de 6.644 millones de dólares y un beneficio neto de 1.280 millones de dólares, cuenta con activos de más de 36.000 M$ y una plantilla superior a 2.200 empleados. El nombramiento está pendiente de aprobación regulatoria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1