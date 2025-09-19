El directivo Fernando Vicario es nombrado CEO de Merryl Lynch International

Fernando Vicario, banquero español con doble nacionalidad española y alemana, ha sido nombrado CEO de Merrill Lynch International, la mayor filial de Bank of America fuera de EE. UU. Desde Londres dirigirá todos los negocios de banca de inversión internacional del grupo, tras haber liderado su filial de la UE en Dublín, según recoge el diario Expansión.

Con más de 30 años de experiencia en banca de inversión, incluido su paso por Deutsche Bank y su incorporación a BofA en 1995, Vicario asume también el cargo de responsable de país en Reino Unido, reforzando las relaciones institucionales y regulatorias en la City.

Merrill Lynch International, con sede en Londres, registró en 2024 ingresos de 6.644 millones de dólares y un beneficio neto de 1.280 millones de dólares, cuenta con activos de más de 36.000 M$ y una plantilla superior a 2.200 empleados. El nombramiento está pendiente de aprobación regulatoria.