Trabajo
Alemania busca empleados españoles: se ofrece alojamiento y más de 2.000€ brutos al mes
Una empresa cárnica y de embutidos ha publicado varias ofertas para contratar operadores de máquinas e instalaciones
Pedro Sanjuán
En los últimos años, muchos países europeos están acusando la falta de mano de obra. En Alemania, son varios los sectores que acumulan vacantes y buscan empleados, especialmente en el sector industrial, la construcción y el transporte.
Una buena oportunidad para españoles en paro que quieran probar suerte en el país germano, con contratos superiores a lo que se suele cobrar en España por trabajos similares.
No se requiere experiencia previa
Recientemente se ha abierto un proceso de selección en una empresa cárnica y de embutidos con sede en Alemania. Se trata de Compact Facility Services GmbH, socio de confianza del Grupo zur Mühlen, que busca contratar operadores/as de máquinas e instalaciones en la ciudad de Flensburgo, al norte de Alemania.
Estas ofertas se encuentran publicadas en el portal Infojobs, y no se requieren estudios mínimos ni experiencia previa. El salario oscila entre 2.100 y 2.400 euros brutos al mes, con pagas extra de vacaciones y Navidad, así como subsidios por turnos. Además, la empresa organiza y cubre los gastos del viaje a Alemania y ofrece alojamiento en una habitación compartida amueblada por 285 euros al mes, con todos los gastos incluidos.
La compañía garantiza contratos de entre uno y dos años, con jornada completa de 38,75 horas semanales de lunes a viernes, fines de semana libres. Se trata de contratos con tres o seis meses de período de prueba y, explica la empresa, con posibilidad de tener un contrato fijo.
Otras ofertas
En el EURES (Portal de Empleo de la UE) y el SEPE también es posible encontrar otras ofertas en varios países europeos para trabajadores comunitarios. Muchas de estas ofertas ofrecen alojamiento gratuito o accesible.
En el portal del SEPE se pueden consultar las ofertas traducidas al español. En el caso de Alemania, se encuentran varios puestos de trabajo: carpinteros, carretilleros, cocineros y panadores, conductores de autobús, técnicos en instalaciones eléctricas o educadores infantiles.
