La vivienda desata una fractura social: es la principal preocupación de la mitad de los que viven de alquiler

El problema de la vivienda se ha convertido claramente en un problema de país y de ruptura social. Así lo demuestra un nuevo estudio, en este caso el segundo barómetro elaborado por GAD3 y Consejo General de la Arquitectura Técnica, presentado este jueves en el Senado, que, entre sus grandes conclusiones, pone sobre la mesa que este es una de las dos principales preocupaciones para el 42% de los españoles, porcentaje que asciende hasta el 52% entre los que viven de alquiler.

La vivienda se cuela como una inquietud de mayor relevancia que la sanidad, el desempleo, la política, los problemas económicos o el medioambiente, aunque en mayor porcentaje entre aquellos que deben afrontar el pago de un arrendamiento (52%) o no se han independizado (41%) que entre los que ya son propietarios (40%). Según el citado informe, cerca del 20% de la población necesitó apoyo económico familiar para emanciparse, cifra que asciende al 36% entre los menores de 30 años; mientras solo uno de cada cuatro han abandonado el hogar familiar con sus propios recursos. El 60% de quienes tienen intención de comprar o alquilar estarían dispuestos a cambiar de municipio, porcentaje que asciende al 67% entre los menores de 30 años, el doble de los dispuestos a cambiar de comunidad autónoma.

Y es que, pese a la preponderancia del alquiler, la realidad es que los españoles prefieren la compra: el número de aquellos que pretenden comprar una casa de obra nueva o de segunda mano en los próximos cinco años triplica el número de aquellos que buscarán un piso en alquiler. También existe la problemática de la calidad entre los que compran: un 13% detectó problemas estructurales graves, más de un 50% deficiencias en instalaciones, acabados o necesidad de reparaciones y solo un 22% contrató a un técnico o solicitó garantías adicionales al vendedor.

Salud mental en la vivienda

Según GAD3 y el CGATE, uno de cada cuatro encuestados ha sentido estrés o ansiedad durante la búsqueda de vivienda, mientras cerca del 20% manifiesta haber tenido miedo a perder su casa actual o haber sufrido episodios de depresión, en un contexto en el que más de la mitad de la población asocia su vivienda con protección y descanso y el 44% la considera un derecho fundamental.

"El gran reto de las sociedades occidentales hoy se llama vivienda. De poco sirve crear empleo o garantizar servicios públicos si nuestros jóvenes no pueden ni siquiera formar un hogar. Sin vivienda no hay verdadero bienestar, ni empleo estable, ni salud que se sostenga. Por eso, la perspectiva de la vivienda debe impregnar y atravesar todas las decisiones públicas y empresariales", asegura Narciso Michavila, presidente de GAD3.

Cerca del 40% de la población ha sufrido en los últimos años un aumento en el precio del alquiler o la hipoteca, porcentaje que asciende hasta el 50% entre los menores de 30 años, de los cuales el 40% asegura haber tenido que compartir piso por motivos económicos, mientras un 32% ha tenido que volver a vivir en casa de sus padres. Por otro lado, cerca de uno de cada cuatro encuestados cree que la vivienda afecta negativamente a su bienestar.