Los urbanistas apuestan por crear ciudades nuevas de 10.000 viviendas junto a València

El urbanista Alejandro Escribano, padre del Plan General de Ordenación Urbana de València (PGOU), apuesta por crear ciudades nuevas en el área metropolitana para hacer frente a la crisis de la vivienda. Escribano defiende la construcción de pequeñas "ciudades autosuficientes" como los proyectos urbanísticos del entorno de Madrid que no son de 1.000 viviendas sino de 10.000. José María Tomás, arquitecto y responsable del PAI del Grao, subraya que ese crecimiento del área metropolitana "con desarrollos equilibrados" y un "refuerzo de la red de transporte".

Alejandro Escribano alertó ayer de que en el Cap i Casal queda suelo para 8.000 o 10.000 viviendas y se acabó. Escribano insistió en que la ciudad ya no puede crecer más "sin dañar espacios que ningún ciudadano sensato eliminaría" como la huerta y defendió, como hace el resto del sector de la construcción, la necesidad de crecer en el área metropolitana en los ejes de la CV-35 y de la autovía de Torrent. El arquitecto recordó que en cualquier área metropolitana "madura" de Europa es normal vivir a diez kilómetros de la ciudad, pero tener cerca una estación de metro para facilitar los desplazamientos.

El responsable del PGOU de València abogó por aumentar la densidad de viviendas en el área metropolitana hasta las 120 ó 140 por hectárea (en el Eixample de València hay 200) con edificios de entre seis y diez alturas, lo que permitiría construir 25.000 pisos, frente al modelo de L'Eliana de 15 casas por hectárea. "Eso es insostenible, es un error monumental", sentenció. "Probablemente, sea el momento de que València se plantee no crecimientos de pequeños núcleos, sino auténticas ciudades nuevas autosuficientes", añadió.

Alejandro Escribano y José María Tomás, y otros expertos como el constructor Juan Cámara y Juan Manuel Real, participaron ayer en la presentación del informe sobre la vivienda de Cámara Valencia, que advierte de que actualmente hay un déficit de 30.000 inmuebles por el crecimiento de población debido a la llegada de trabajadores inmigrantes y en 2030 harán falta 133.340. Escribano, que firmó en 1988 el último PGOU de València, insistió en que en València solo quedan dos bolsas y media de suelo: Grao, Parque Central y lo que queda de Benimaclet, y a partir de ahí "se ha terminado".

Huerta protegida

El arquitecto recordó que debido a la huerta protegida y al parque natural de l'Albufera la ciudad no puede crecer más. "Las bolsas de suelo que se planificaron en el PGOU que dirigí yo a finales de los ochenta están colmatadas", subrayó. Escribano calcula que los PAI del Parque Central, Grao y Benimaclet hay suelo para 8.000 o 10.000 viviendas por lo que el crecimiento pasa por el área metropolitana.

Los especialistas que han participado en el informe de Cámara Valencia explicaron que en el área metropolitana del Cap i Casal sí que hay bolsas de suelo para promover a corto plazo entre 15.000 y 20.000 viviendas. Alejandro Escribano admitió que el desarrollo urbanístico en el área metropolitana es complejo por la huerta y las zonas inundables de la dana, pero factible. El punto más claro de crecimiento es el entorno de la CV-35, que definió como "gran avenida metropolitana", y el corredor sureste en dirección a Torrent.

Movilizar suelo

Los expertos que han colaborado en el análisis han insistido en que la clave para que baje el precio de la vivienda es movilizar suelo. El coste de construir una vivienda de 85 metros cuadrados más la repercusión de la urbanización de la calle y los jardines es de 116.000 euros. "A partir de ahí hasta los 300.000 euros (que cuesta un piso) lo que hay es suelo. Se puede hacer vivienda barata, lo que hace falta es suelo. Ahí es donde hay un margen de mejora enorme para rebajar el precio", apuntó.

Causas del aumento del precio

El responsable del estudio, Amadeo Aznar, técnico del área económica de Cámara, explicó los principales factores que explican el incremento del precio de la vivienda: el aumento de la población, el auge del turismo y de las viviendas de uso turístico; la transformación de los modelos familiares con más personas que viven solas; y el envejecimiento poblacional (seis años de aumento de esperanza de vida desde 1990), que limita la rotación en el mercado. A ello se suman las dificultades estructurales del lado de la oferta, como la escasez de suelo urbanizable, el encarecimiento de los materiales, la falta de mano de obra cualificada y una normativa administrativa cada vez más exigente y compleja.

Soluciones

Ante este escenario, la Cámara plantea cuatro grandes líneas de actuación: Incrementar la disponibilidad de suelo urbanizable; rebajar los trámites administrativos; eliminar el IVA para la compra de primera vivienda y recuperar la desgravación fiscal, y desarrollar un modelo metropolitano coordinado, denominado «Gran Valencia».

“La situación actual exige decisiones valientes, coordinación entre administraciones y un nuevo pacto público-privado para hacer frente a un reto que no solo afecta a las familias, sino también al desarrollo económico sostenible de Valencia”, indicó el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata.