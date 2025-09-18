Una sentencia del TJUE lo confirma: los pensionistas podrán reclamar hasta 1.800 euros en atrasos del complemento por hijo

Miles de pensionistas en España respiran aliviados tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El fallo abre la puerta a reclamar el complemento por hijo que durante años se denegó a los padres, con la posibilidad de recuperar hasta 1.800 euros en atrasos. La noticia ha corrido como la pólvora entre jubilados y viudos, que ahora ven cómo Europa respalda su derecho.

Un fallo que corrige años de desigualdad

El pasado 15 de mayo de 2025, el TJUE dictaminó que la normativa española que regula el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones seguía incurriendo en discriminación por sexo. Aunque en 2021 el Gobierno amplió el acceso a este complemento también a los hombres, se les imponían requisitos adicionales respecto a las mujeres, algo que vulnera la normativa comunitaria de igualdad, recogida en la Ley Orgánica 3/2007.

El fallo llega tras varias demandas de padres pensionistas que se sintieron injustamente excluidos. Ahora, con el aval europeo, España deberá adaptar la ley y reconocer el derecho a cobrar tanto el complemento como los atrasos correspondientes.

Qué supone para los pensionistas

La resolución del TJUE no solo tiene efectos jurídicos: tiene un impacto económico directo en los bolsillos de miles de familias. El complemento asciende en 2025 a 35,90 euros al mes por hijo, hasta un máximo de cuatro. Eso significa que, en muchos casos, los atrasos pueden alcanzar los 1.800 euros, especialmente si la pensión se reconoció hace años sin incluir el complemento.

En este sentido, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, en las últimas semanas ha explicado en sus redes cómo tramitar las solicitudes. Su mensaje es claro: incluso a quienes ya les fue denegado el complemento, ahora les compensa volver a pedirlo

Cómo reclamar: pasos recomendados

Aunque cada caso depende de la fecha de jubilación y del número de hijos, los especialistas apuntan a un procedimiento común.

Revisar la resolución de la pensión: comprobar si en su día se denegó el complemento. Solicitar cita previa en la Seguridad Social (INSS) y presentar la petición de reconocimiento del complemento. Aportar documentación: libro de familia, certificados de nacimiento u otros documentos que acrediten los hijos. En caso de denegación, presentar reclamación previa y, si fuera necesario, acudir a los tribunales.

Las asociaciones de pensionistas insisten en que la reclamación debe hacerse cuanto antes, porque aunque el TJUE obliga al Estado, la retroactividad podría ser limitada en futuras reformas legales.

Un reto para el Gobierno

La sentencia obliga a modificar la Ley General de la Seguridad Social, concretamente el artículo 60, para garantizar que hombres y mujeres acceden al complemento en igualdad de condiciones. Mientras tanto, la Seguridad Social aplica criterios internos para reconocer el derecho, pero no descarta una avalancha de reclamaciones en los próximos meses.

El Gobierno defiende que la medida no pondrá en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones, aunque los expertos calculan que el impacto económico será notable. Lo que está claro es que, en palabras del sector, "los afectados tienen una ventana de oportunidad única para reclamar lo que en justicia les corresponde".