Vida laboral
¿Qué es el "salario emocional" y por qué todos deberíamos recibirlo en 2025?
Aporta beneficios no económicos como la flexibilidad horaria, el teletrabajo o la formación, y mejora la motivación y la fidelización de los trabajadores.
Estos son los sueldos de las azafatas de Iberia, Vueling o Ryanair en 2025
¿En qué sectores están subiendo más los salarios y en cuáles menos?
Bruna Segura
El salario emocional es un concepto relativamente nuevo que empieza a ganar peso en el ámbito laboral. Hace referencia a un conjunto de beneficios no monetarios que las empresas ofrecen para mejorar el bienestar, la motivación y la implicación de sus trabajadores.
En un contexto donde la conciliación y la salud mental son cada vez más prioritarias, este tipo de medidas se vuelven esenciales. Aun así, según datos recientes, solo un 37% de los trabajadores de Girona reciben actualmente algún tipo de salario emocional.
Este concepto puede incluir iniciativas como la flexibilidad horaria, los días extra de vacaciones, el teletrabajo, los seguros médicos o la formación continua. Según los estudios, el beneficio más solicitado es la flexibilidad horaria (18,2%), seguido de las vacaciones adicionales (16,53%) y las ayudas en transporte o vehículo de empresa (11,98%).
Los expertos destacan que el salario emocional no puede sustituir al salario económico, pero sí lo complementa de manera decisiva. En este sentido, la psicóloga y reclutadora Paola González Finol advierte que utilizarlo como excusa para pagar menos es un error que puede derivar en desmotivación y pérdida de talento: “El bienestar emocional solo florece cuando se construye sobre una base de justicia salarial”.
Además, las empresas que apuestan por el salario emocional logran mejorar el clima laboral, reducir la rotación y fomentar una actitud más proactiva y comprometida entre sus equipos.
