¿Qué es el "salario emocional" y por qué todos deberíamos recibirlo en 2025?

Aporta beneficios no económicos como la flexibilidad horaria, el teletrabajo o la formación, y mejora la motivación y la fidelización de los trabajadores.

Estos son los sueldos de las azafatas de Iberia, Vueling o Ryanair en 2025

¿En qué sectores están subiendo más los salarios y en cuáles menos?

Este es el sueldo medio necesario para poder comprar una vivienda en España

Este es el sueldo medio necesario para poder comprar una vivienda en España

Bruna Segura

Girona
El salario emocional es un concepto relativamente nuevo que empieza a ganar peso en el ámbito laboral. Hace referencia a un conjunto de beneficios no monetarios que las empresas ofrecen para mejorar el bienestar, la motivación y la implicación de sus trabajadores.

En un contexto donde la conciliación y la salud mental son cada vez más prioritarias, este tipo de medidas se vuelven esenciales. Aun así, según datos recientes, solo un 37% de los trabajadores de Girona reciben actualmente algún tipo de salario emocional.

Este concepto puede incluir iniciativas como la flexibilidad horaria, los días extra de vacaciones, el teletrabajo, los seguros médicos o la formación continua. Según los estudios, el beneficio más solicitado es la flexibilidad horaria (18,2%), seguido de las vacaciones adicionales (16,53%) y las ayudas en transporte o vehículo de empresa (11,98%).

Los expertos destacan que el salario emocional no puede sustituir al salario económico, pero sí lo complementa de manera decisiva. En este sentido, la psicóloga y reclutadora Paola González Finol advierte que utilizarlo como excusa para pagar menos es un error que puede derivar en desmotivación y pérdida de talento: “El bienestar emocional solo florece cuando se construye sobre una base de justicia salarial”.

Además, las empresas que apuestan por el salario emocional logran mejorar el clima laboral, reducir la rotación y fomentar una actitud más proactiva y comprometida entre sus equipos.

