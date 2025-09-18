Plan Catalunya Lidera: una estrategia con la que recuperar el liderazgo económico europeo

La economía global se halla en un punto de inflexión. Eventos como la Gran Recesión, la pandemia y el estallido de diversos conflictos geopolíticos han desencadenado una época de desaceleración que ha afectado al conjunto de la Unión Europea. No obstante, gracias a un tejido empresarial robusto, una destacada capacidad para atraer inversión extranjera, una moderación de la inflación y una importante mejora en el mercado laboral, España logra imponerse como el país con el mayor crecimiento de entre las economías avanzadas y Catalunya se sitúa, en estos momentos, por encima de la media nacional en cuanto a mejora financiera.

Con una ambiciosa visión para recuperar todo su dinamismo económico, la Generalitat de Catalunya impulsa el plan Catalunya Lidera, una herramienta estratégica diseñada para consolidar al territorio como un actor económico destacado y ofrecer una respuesta coordinada a los retos y oportunidades de un entorno global en constante transformación. Identifica un total de 200 actuaciones para la mejora del desarrollo económico, social y territorial, y cuenta con una inversión prevista de 18.500 millones de euros para el período 2025-2030, posicionándose como uno de los programas de inversión pública más importantes del siglo XXI en Catalunya.

Se estructura en cinco bloques estratégicos:

Infraestructuras

El plan contempla el despliegue de actuaciones a corto, medio y largo plazo en materia de infraestructuras, decisivas para el progreso económico. Destaca la apuesta por el desarrollo de equipamientos que faciliten la conectividad de Catalunya con el mundo y la conviertan en un territorio más sostenible.

Trabajar por la autonomía y la suficiencia hídrica con el objetivo de no depender de la pluviometría en un horizonte de cinco años.

Modernización productiva

Es fundamental desarrollar un modelo político que priorice la inversión en sectores innovadores y de alto valor añadido, fortaleciendo la competitividad internacional de Catalunya y su carácter industrial.

Priorizar los sectores agroalimentario, de movilidad y transporte, digital, de energías renovables, industrias intensivas en energía, salud y turístico ; reconociendo su acceso prioritario a las líneas de ayudas de la Generalitat, a fondos dedicados a la investigación y a formación específica.

El plan Catalunya Lidera apuesta por el desarrollo de equipamientos que faciliten la conectividad de Catalunya con el mundo y la conviertan en un territorio más sostenible. / Generalitat de Catalunya

Conocimiento e innovación

Para lograr el reto que supone la captación, creación e implantación de ideas en la economía catalana, se reforzará el nivel formativo de la población y se promoverá la reforma de las universidades catalanas, de su sistema de I+D y de los activos científico-técnicos.

Incrementar el número de plazas universitarias y la oferta formativa en titulaciones STEM y de medicina , con el objetivo de duplicar el número de graduados en áreas estratégicas para el desarrollo económico.

Igualdad de oportunidades

Una realidad social más inclusiva deriva en una economía más fuerte y resiliente, pues la calidad del crecimiento afecta a su volumen. Los frutos del progreso deben materializarse también en una mejora del poder adquisitivo de las familias trabajadoras que active el consumo interno. Por eso, toda iniciativa velará por impulsar políticas familiares y soluciones de acceso a los bienes básicos.

Incrementar las plazas públicas de guardería siguiendo criterios de equidad territorial para garantizar el acceso igualitario al primer ciclo de educación infantil.

siguiendo criterios de equidad territorial para garantizar el acceso igualitario al primer ciclo de educación infantil. Inaugurar 50.000 viviendas de protección oficial en el horizonte 2030 y facilitar la construcción de vivienda protegida, agilizando las tramitaciones urbanísticas y la inversión pública y privada.

Buen gobierno

Para favorecer la actividad económica también es necesario mejorar la calidad de las instituciones públicas, fortalecer el autogobierno, impulsar finanzas solventes y simplificar la Administración para acercarla a la ciudadanía.

Impulsar la transformación de la Administración y la gestión pública a través de una comisión de expertos (CETRA) , que priorizará la mejora de los servicios públicos, la transparencia, y la trazabilidad de los trámites y servicios.

Con estas medidas, la Generalitat de Catalunya sienta las bases para emprender un modelo económico más dinámico, inclusivo y sostenible, capaz de adaptarse a los cambios globales y de impulsar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación en el territorio catalán.