PayPal quiere acabar con Bizum: se podrá pagar al instante gracias un mensaje de WhatsApp

Imagina pedir a un amigo que te devuelva el dinero de una cena con un solo mensaje de WhatsApp, sin necesidad de recordar su número de cuenta ni depender de que use la misma aplicación bancaria que tú. Eso es lo que promete PayPal Links, la nueva función presentada por el gigante de los pagos digitales y que ya ha comenzado a funcionar en Estados Unidos. El movimiento amenaza con alterar el dominio que Bizum ha logrado en España durante casi una década.

El golpe de efecto de PayPal

El anuncio, realizado por PayPal el 15 de septiembre, marca lo que la compañía describe como "una nueva era en los pagos de persona a persona". La novedad es sencilla pero potente: cada usuario puede generar un enlace único para enviar o solicitar dinero. Ese enlace puede compartirse por WhatsApp, SMS, correo electrónico o cualquier red social, y caduca en diez días si no se reclama.

Según PayPal, el objetivo es simplificar aún más el intercambio de dinero, eliminando la necesidad de tener los datos bancarios de la otra persona. Se trata de un sistema de "usar y tirar": un solo pago, un solo enlace, privacidad reforzada.

Por ahora, la herramienta está disponible únicamente en Estados Unidos, pero la compañía ha confirmado su intención de llevarla a Europa en los próximos meses, con Reino Unido e Italia como primeros destinos. España no aparece en la primera oleada, aunque el sector da por hecho que la expansión será rápida.

Bizum, un rival con mucho arraigo

La comparación con Bizum es inevitable. Desde su lanzamiento en 2016, el servicio impulsado por la banca española ha transformado la forma de mover dinero entre particulares. Hoy cuenta con más de 25 millones de usuarios, más de la mitad de la población adulta del país, y en 2023 se realizaron casi 940 millones de operaciones a través de su plataforma, con un volumen que superó los 51.000 millones de euros.

Bizum no solo sirve para pagar a amigos: más de 50.000 comercios online lo aceptan, también se utiliza en donaciones solidarias y algunas administraciones públicas lo han incorporado para el pago de tasas. Esta integración en la vida cotidiana española supone un listón muy alto para cualquier competidor.

¿Amenaza real o complemento?

La clave está en cómo se implante el servicio en España. Si PayPal Links llega con la misma inmediatez que Bizum, sin comisiones para particulares y con facilidad de uso, podría convertirse en una alternativa muy atractiva. El simple hecho de compartir un enlace por WhatsApp puede resultar más cómodo para algunos usuarios que buscar un contacto en la agenda.

Sin embargo, Bizum juega con ventaja: no requiere crear una cuenta externa, está integrado en casi todas las aplicaciones bancarias y ha logrado una penetración que pocas herramientas financieras pueden presumir. Como recuerdan fuentes del sector, "PayPal tendrá que convencer a millones de usuarios de que merece la pena cambiar un hábito ya consolidado".

Competencia en beneficio del usuario

Lo que parece claro es que la irrupción de PayPal con un producto de este tipo aumentará la presión competitiva. En el mejor de los escenarios, los usuarios ganarán con servicios más sencillos, seguros y económicos. Y, como ocurre a menudo en el mundo de la tecnología, la batalla no se librará solo en la funcionalidad, sino en la confianza, el marketing y la capacidad de arraigo.

Por ahora, Bizum sigue siendo el rey indiscutible de los pagos móviles en España. Pero la llegada de un rival global como PayPal, con más de 400 millones de cuentas activas en todo el mundo, puede marcar un antes y un después. El desenlace aún está por escribirse, pero lo que está en juego es nada menos que la forma en que millones de ciudadanos pagan a diario desde su teléfono móvil.