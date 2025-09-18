Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Minimizar las consecuencias

La oficina técnica para coordinar las obras de Rodalies arrancará en octubre

El Govern y Adif anuncian que el ingeniero Luis Ubalde, que hasta ahora dirigía los trabajos en la estación de La Sagrera, estará al frente del órgano

Incidencias en Rodalies Renfe en la estación de El Clot en Barcelona

Incidencias en Rodalies Renfe en la estación de El Clot en Barcelona / JORDI OTIX

Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
La oficina técnica que debe ayudar a minimizar los efectos de las obras en Rodalies arrancará en octubre. El órgano de coordinación entre el Govern y Adif que se acordó la semana pasada en la reunión con el president Salvador Illa se ha presentado este jueves en la Conselleria de Territori. También se ha anunciado quién estará al frente, el ingeniero Luis Ubalde, que hasta ahora dirigía los trabajos de la futura estación de La Sagrera.

Junto a él habrá otras ocho personas, todas dependientes de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), pero, han insistido, reportando en todo momento a la Generalitat. De hecho, este es uno de los principales conflictos con los que desde siempre se ha enfrentado la administración catalana, ya que, pese a ostentar parcialmente las competencias del servicio de Rodalies, Adif hacía la guerra por su parte, puesto que solo la operadora, Renfe, dependía de las órdenes de Territori.

Renfe, excluida

Renfe, de hecho, no participará de la nueva herramienta de coordinación, ha explicado el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, porque los trabajos en curso, así como la planificación de los mismos, dependen de su empresa y no de la prestadora del servicio. No obstante, ha recalcado, la coordinación con ellos es fluida: "Renfe no está pero cualquier actuación siempre se coordina, forman parte de la solución", ha subrayado.

Avaria a la catenària d’un tren de Rodalies entre Bellvitge i Gavà, el març passat. | ZOWY VOETEN

Avería en una catenaria en Bellvitge. / Zowy Voeten.

"Tenemos mucho margen de mejora y con esta oficina se verán los resultados a corto plazo, reiteramos las disculpas y pedimos paciencia", ha encajado Marco. Junto a él, la consellera Sílvia Paneque se ha mostrado esperanzada en que se da "un paso muy relevante" con el impulso de esta herramienta y ha aplaudido la colaboración con Adif.

189 obras en marcha

Paneque ha recordado que ahora mismo hay 189 obras en ejecución en Rodalies. El nuevo órgano dirigido por Ubalde pondrá el foco en los trabajos que tengan mayor afectación en las personas usuarias del transporte ferroviario y desde el Govern se han fijado expresamente en 19 proyectos, que ha relacionado, entre otros los de la R3 o la R2 sud.

La consellera ha insistido en que hubo un momento en el que se plantearon "si se podía mantener esta cantidad de obras con el servicio normal de Rodalies y respondimos que sí" porque, ha insistido, ahora se están invirtiendo 2.500 millones en ejecución de obras y hay otros 4.000 millones pendientes en proyectos, "y no podíamos perder ni un solo euro de ellos".

19 ACTUACIONES QUE REQUIEREN AFECTACIONES AL SERVICIO

  • Catenaria Figueres – Portbou
  • Estación de La Llagosta
  • Integración urbana Montcada i Reixac
  • Remodelación estación Montcada Bifurcación
  • Trinchera Centelles
  • Duplicación de vía Parets – La Garriga
  • Duplicación de vía estación de Vic
  • Remodelación estación de Castelldefels
  • Cambio equipos y señalización estación de Sabadell Sud y Cerdanyola
  • Integración urbana Sant Feliu de Llobregat
  • Carril estaciones Sant Sadurní en El Vendrell
  • Reparación viaductos metálicos Sant Sadurní – El Vendrell
  • Pantallas sonorreductoras Torredembarra – San Vicente
  • Tratamiento integral catenaria Lleida – Reus
  • Tratamiento taludes estación de Valls
  • Nueva estación Reus – Bellisens
  • Tratamiento túnel del Garraf
  • Ampliación estaciones 750 m Juneda y Raimat
  • Bifurcación Sagrera, catenaria rígida

Ni actuaciones singulares ni mantenimiento

El coordinador de Rodalies del Govern, Pere Macias, ha detallado las funciones de la nueva oficina técnica, que se responsabilizará del seguimiento de las obras en ejecución en Catalunya pero también dirigirá aquellos trabajos "que no se consideren actuaciones singulares", es decir, que no sean proyectos de calado, ni tampoco las tareas de mantenimiento.

Noticias relacionadas y más

BARCELONA 09/09/2025 Barcelona. 08:30 Comissió Interdepartamental de Rodalies. Palau de la Generalitat El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, encapçalarà la Comissió Interpartamental de Rodalies. Entre els assistents, també hi haurà el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. FOTO de ELISENDA PONS

Reunión de los responsables de Renfe y Adif con el Govern, la semana pasada. / Elisenda Pons

El equipo que acompañará a Ubalde, que procederá de Ineco, medio propio de Adif, será de otros cinco ingenieros o ingenieras de caminos y dos ingenieros técnicos, además de una persona para los asuntos administrativos. También deberán encargarse de detectar las futuras necesidades cuando se lleven a cabo las obras, para poder planificarlo todo y comunicarlo con la antelación y solvencia suficientes.

