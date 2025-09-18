Mahou San Miguel contribuyó a la economía catalana con 326 millones en 2024

Mahou San Miguel tiene a Catalunya entre sus objetivos desde hace lustros. Pero lo cierto es que el sector cervecero español está lleno de barreras invisibles que suelen dificultar las guerras comerciales entre marcas y gustos marcados por la costumbre. En esa batalla solapada, el grupo Mahou San Miguel lleva años reivindicando su creciente papel en Catalunya. Este jueves se hizo público un informe en el que se calcula que contribuyó a la economía catalana con 326 millones de euros en 2024 (11% más) y generó 21.916 empleos en la comunidad autónoma. Y aunque para muchos Damm es la marca cervecera de referencia en Catalunya, lo cierto es que Mahou realizó compras a 829 proveedores locales por valor de 131 millones de euros y mantiene a pleno rendimiento una fábrica en Lleida, con casi 70 años de historia. El de Lleida es uno de los nueve centros de elaboración de cerveza de la compañía en España.

El informe 'Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024', elaborado por la consultora Valora Consultores, hace cuentas y refleja los logros de una gestión continuista, sembrada por Peio Arbeloa, que ha pasado este verano de la dirección general de la unidad de negocio de España a la dirección general de todo el grupo a escala mundial. El alma mater de la expansión de Mahou en España se encargará ahora de la dirección general de Negocios en Mahou San Miguel, un departamento creado recientemente con el objetivo de "reforzar la transversalidad y conexión entre las distintas unidades de negocio", que engloba las áreas de España, Internacional, Mahou USA, Aguas, Distribución Propia y Servicios Logísticos. La apuesta de Arbeloa de apostar por la calidad en un contexto de alza de precios ha sido acertada y la muestra es que pretende ser replicada en otros mercados y en otras líneas de productos. El presidente de Mahou San Miguel es José Antonio Mahou Herráiz y el director general es Alberto Rodríguez-Toquero.

Mahou San Miguel cerró 2024 consolidando su liderazgo en el sector cervecero español. El beneficio neto se incrementó un 5,9% hasta alcanzar los 114,8 millones de euros, con una facturación récord de 1.933,5 millones de euros y un ebitda que, por primera vez, superó los 300 millones de euros. Sus ventas se situaron en 20,7 millones de hectolitros, de los que 15,9 correspondieron a cerveza y 4,8 a su negocio de agua, que creció impulsado por el desempeño de Solán de Cabras en el segmento premium.

Las marcas de cerveza de Mahou San Miguel tienen en la hostelería un aliado especial, un canal donde es líder con una cuota de mercado del 32,9%. Es también la cervecera que más vende en las tiendas de alimentación.

Mahou San Miguel, compañía familiar de bebidas 100% española, tuvo un impacto económico directo en varios sectores clave de Catalunya. La Administración pública fue la más beneficiada, seguida de la hostelería y el sector del papel. En el caso de la hostelería -un sector estratégico tanto para la comunidad autónoma como para la compañía- contó con una aportación por parte de Mahou San Miguel de 23 millones de euros en términos de PIB.

Mahou San Miguel también tuvo un efecto económico relevante en el ecosistema de proveedores locales, mediante compras a 829 negocios catalanes por valor de 131 millones de euros, cifras que ponen de manifiesto la capilaridad de su cadena de suministro en la comunidad.

"Catalunya es prioritaria para nosotros, no solo por nuestra histórica vinculación al contar con oficinas en Barcelona y un centro de producción en Lleida desde hace casi 70 años, sino también porque se trata de un mercado estratégico por su peso económico, fortaleza y diversidad de su tejido hostelero y empresarial”, destaca Miguel Ángel Miguel, nuevo director general de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel. "Nuestros resultados reflejan un compromiso a largo plazo que se traduce en empleo, inversión y desarrollo para la región”, añade.

La plantilla del grupo asciende a unos 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EEUU–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución. La marca Mahou nació en 1890, a la que se sumó San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, se diversificó el negocio con Solán de Cabras y, desde 2025, cuenta con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado ya estaba Mahou desde 2014. La firma sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino o vermut y a través del rol típico de socio de referencia de la hostelería.