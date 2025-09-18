La jubilación empuja uno de cada dos traspasos de empresas en Catalunya

Una pyme catalana, en la mitad de los casos, terminará traspasando su negocio por no poder afrontar un relevo generacional. Se trata de una tendencia al alza, impulsada por la jubilación masiva de la generación del baby boom (1960-1970), muchos de cuyos miembros han sido fundadores o gestores de empresas familiares aún vigentes. Ello explica por qué un 34% de las personas que ceden sus negocios tiene más de 60 años y por qué solo un 3% de los situados en esa franja de edad son reemprendedores.

Para Reempresa, el mercado de compraventa de negocios creado en 2011 por la patronal vallesana Cecot y la Fundación Autoocupació —que lleva diez años de colaboración con CaixaBank—, estos datos demuestran que la transmisión de empresas es una consecuencia natural del ciclo vital y profesional de la persona que la cede. “Así, esta emerge como una alternativa real para el emprendedor y para el sector productivo”, aseguró Laura Sallent, directora de Reempresa, durante la presentación del Informe sobre el desarrollo del mercado de la compraventa de empresas en Catalunya (2011-2025), celebrada hoy en la oficina all in one de CaixaBank, en Barcelona.

El acto también contó con la participación de Xavier Panés, presidente de Cecot, Guillem Arís, director de Autoocupació, y, desde Caixabank, Maria Alsina, directora territorial en Barcelona junto a Josep Maria González, director territorial de Catalunya.

Mercado de la compraventa en Catalunya, al alza

El informe constituye la primera radiografía del sector en la última década. Así, hasta septiembre de 2025 se han registrado un total de 5.365 compraventas de negocios en Catalunya, que han permitido mantener 15.080 puestos de trabajo y movilizar una inversión acumulada de 281,7 millones de euros. La mayoría de estas operaciones corresponde a microempresas de entre uno y tres trabajadores, que representan casi dos de cada tres traspasos. El comercio es la actividad más habitual, con un 32% de los casos, y más de la mitad de los negocios transmitidos facturan entre 50.000 y 300.000 euros anuales.

Para Guillem Arís, director de Autoocupació, las cifras reflejan el éxito innegable de las transmisiones empresariales, de las que un 82% continúan funcionando después del traspaso, una tasa de supervivencia muy superior a la de las empresas de nueva creación. “Es un proyecto con un fuerte impacto económico y social que merece la pena defender”, afirmó Arís.

El ticket medio de estas cesiones se sitúa en 76.400 euros, la cifra más alta jamás registrada desde el inicio del servicio. Se trata de un precio marcado por los sectores de servicios, comercio y hostelería, que concentran el 75% de las operaciones. El sector industrial, aunque concentre un 6% de las operaciones, concentran las de mayor valor económico, con un precio medio de 191.465 euros (entre enero y septiembre de 2025). “El reto para el mercado de las compraventas es reducir el desequilibrio entre oferta y demanda, especialmente en sectores como el comercio”, señaló Sallent.

Barcelona aglutina 7 de cada 10 traspasos de empresas

Por ubicación geográfica, y en línea con el peso del tejido empresarial, la mayor parte de los casos de éxito se ha concentrado en la provincia de Barcelona, con más de 7 de cada 10 operaciones, seguida de Girona (9,67%), Tarragona (8,84%) y Lleida (6,35%).

Como consecuencia de esta economía de aglomeración, en términos agregados desde 2011 se observa que la provincia de Barcelona es la única donde la demanda supera a la oferta, con un desfase de casi 7 puntos porcentuales. En el resto de provincias catalanas ocurre lo contrario: la oferta excede a la demanda. Lo mismo sucede en Baleares, donde también hay más oferta que demanda en términos relativos.