La joyera que saltó a la psicología y tiene ya 19 centros

Mercè Torguet se crió como hija única en una familia de joyeros. Y como es habitual en el mundo de las empresas familiares, creció con la expectativa de que, algún día, ella llevaría el negocio. Y cumplió, hasta que se encontró con una segunda realidad recurrente en las pymes: chocaba con sus padres, que no le dejaban llevar la joyería como ella creía.

“Tuve una crisis de ansiedad y una crisis existencial en un momento en que yo tenía 30 años y estaba embarazada de mi tercer hijo”. Tal vez el viento no soplaba a favor de hacer grandes cambios laborales, pero Mercè se lanzó a la piscina: su reciente crisis de salud la hizo matricularse a Psicología, que cursó a distancia en la UNED, y con 34 años ya ejercía su nueva profesión.

Con el tiempo, tuvo su propio centro en Terrassa y esta historia salta dos décadas en el tiempo hasta el momento en que esta psicóloga, picada en su curiosidad, le hizo una peculiar petición a su hijo Maurici Badia, de profesión emprendedor: “Yo también quiero estar en Instagram”. Maurici no lo vio claro: “Lo que tendrías que hacer es abrir otro centro”.

De esa voluntad de utilizar las redes sociales para llegar a más gente, madre e hijo comenzaron a poner las bases de Centros Torguet, que se ha convertido hoy en toda una red de clínicas de psicología en España, con hasta 19 centros. El primero fue una inversión de Maurici de la que su madre no quiso participar. “Soy de la vieja escuela”, se excusa. Y al ver que funcionaba, llegaron dos rondas de inversión consecutivas.

La primera, en 2023, sirvió para levantar 125.000 euros en el entorno profesional de Badia, que ya había emprendido en el pasado y que elevó a nueve los centros de Torguet, todos en Catalunya y uno en Zaragoza. La segunda, de un millón de euros y con presencia de fondos, sirvió para ampliar la red a 19 centros, todos propios y rehuyendo el modelo de franquicias.

Los números permiten a esta empresa familiar mirar al futuro con ambición. Según explica Badia, los nueve primeros centros ya aportan un Ebitda (resultado antes de intereses, depreciaciones e impuestos) positivo. Según sus cálculos, la empresa alcanzará el 'break even' (el momento en que ya no tiene pérdidas) en el segundo trimestre del próximo año. ¿Cuál es su secreto? ¿Acaso todos los centros de psicología funcionan a este ritmo?

La cofundadora del negocio explica que apuestan por un perfil de psicólogo (tienen un equipo de 90 profesionales) que tengan un “perfil muy humano”. Asimismo, han centralizado las tareas de administración a través de un call-centre y un único servicio de recepción, de modo que los costes fijos de cada centro bajan. Y hay un último detalle: como centro grande que son, no sólo atienden a particulares, sino también a los pacientes que les llegan vía mutua.

Previsión de crecimiento

Así, con una plantilla de siete personas atendieron 20.000 visitas en 2024 y aspiran a llegar a las 30.000 este año. También la facturación marcha a buen ritmo: según datos de la empresa, facturaron 300.000 euros en 2023, 830.000 euros el pasado año y aspiran a alcanzar los 1,3 millones este 2025.

Mercè Torguet afirma que ha vivido como profesional el ‘boom’ que ha experimentado el sector a raíz de la creciente sensibilidad por la salud mental. “Hay un ‘boom’. Antes, ir al psicólogo pasaba si tenías una enfermedad mental, hoy puedes ir sin una enfermedad, porque pasas por un momento difícil”, resume.

Pero no todos los tabús están superados. De entrada, en Torguet quieren crecer en capitales de provincia o ciudades grandes, porque “en los pueblos no vas al psicólogo por una cuestión de privacidad, porque todo el mundo se conoce”. De hecho, la empresa está testeando actualmente cómo funcionan las consultas en centros a pie de calle respecto a los que están en un piso superior de un edificio, donde la privacidad es más grande.

Lecciones de Hannun

El otro cofundador del negocio, Maurici Badia, está al frente de su segundo gran proyecto, tras impulsar la firma de muebles online Hannun. La compañía, tras un inicio prometedor, vivió serias dificultades. Fundada en 2018, no ha logrado aún ganar dinero y, pese a que salió a bolsa con una valoración de 31 millones de euros, el valor de sus acciones ha caído en picado, dejándose el 90% de su valor. Badia, que mantiene su condición de consejero en Hannun aunque ya no tiene acciones en esa empresa, expone que la experiencia le ha dado lecciones. La principal, “que no importa cuánto dinero consigas levantar en tu proyecto, porque eso no te garantiza llegar donde quieres”.

¿Le intimió saltar de los muebles a los centros de psicología? “No”, sonríe, “esto es como Matrix, yo solo veo números y letras”.

Esta empresa cofundada por una madre y un hijo tiene toda la ambición y se propone llegar a los 50 centros en 2028, a poder ser, abriendo en todas las capitales de provincia españolas. A Badia no le asusta el reto: “Da el mismo trabajo un centro que 50”.