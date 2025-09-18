La modernización de los aeropuertos catalanes: más espacio en la pista y mejores accesos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la mayor inversión en el sistema aeroportuario español en décadas, por valor de 13.000 millones de euros, dirigidos principalmente a la mejora de los grandes aeródromos españoles que encaran el máximo de su capacidad técnica teórica en los próximos años. Es el caso de los grandes centros de distribución de pasajeros, Barcelona y Madrid, en los que se invertirá 3.000 y 4.000 millones de euros, respectivamente, así como los grandes centros turísticos.

En este sentido, el gestor aeroportuario Aena había anunciado ya que destinará casi 2.000 millones de euros en los aeropuertos canarios (Tenerife, Sur y Norte, y Lanzarote) y unos 1.500 millones de euros en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para ampliar su edificio terminal, cantidades que se terminarán de definir cuando se publique la propuesta definitiva de inversión (DORA III), y a las que se suman otros 1.000 millones de euros en el aeródromo de Alicante-Elche Miguel Hernández, según ha anunciado Sánchez este jueves.

Pero también supondrá mejoras en otros pequeños aeródromos, como es el caso de los tres catalanes, aunque sin cuantificar el volumen de las inversiones. En este sentido, en el nuevo plan está prevista la mejora de la zona de embarque del aeropuerto de Girona-Costa Brava, el más grande de los tres regionales catalanes, con 1,9 millones de pasajeros en 2024, un 25,9% más que el año anterior, y 24.000 operaciones.

En este aeródromo también se ejecutará una terraza "en el lado aire", que es la zona donde están las pistas, la adecuación de la zona de llegadas no Schengen y el rediseño del aparcamiento de autobuses. Además, se prevé ampliar la plataforma (que es la superficie en pista destinada a estacionar aeronaves, realizar la carga y descarga de equipaje y pasajeros y el repostaje de combustible) y crear una pasarela de conexión entre la futura estación de alta velocidad y la terminal del aeropuerto.

En Reus (Tarragona), donde se registraron 1,2 millones de pasajeros en 2024, se prevé una nueva zona de control de pasaportes de llegadas, una remodelación de los viales de acceso, mejoras de confort en la zona de embarque y una renovación de los equipamientos en los aparcamientos, así como mejoras en el equipamiento de seguridad y el recrecido de la pista. Además, se instalará una planta solar fotovoltaica con una potencia total instalada de 15 megavatios (MW).

El segundo aeropuerto regional de Catalunya ya recibió una inyección de 11,5 millones de euros en los últimos años para adaptar el edificio terminal con actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de los servicios. En concreto, se amplió la sala de embarque, hasta los 6.300 metros cuadrados y se reubicaron las áreas de esta sala "para adaptarlas a la nueva configuración de la instalación"; se amplió la sala de recogida de equipajes, hasta un total de 675 m², y también la superficie destinada a los controles de pasaportes.

En el caso de Sabadell, el aeródromo más pequeño de todos (6.500 pasajeros en 2024) se prevé mejorar la urbanización, los accesos y las acometidas. Además, se ampliará la plataforma.