Hipra abre el Campus Aiguaviva con una inversión prevista de 500 millones de euros

La farmacéutica biotecnológica gerundense Hipra inauguró este jueves, 18 de septiembre, el nuevo Campus de Aiguaviva, concebido como uno de los principales 'hubs' biotecnológicos de Europa. El complejo es una extensión de la sede central de Amer y se proyecta sobre 114.000 metros cuadrados de suelo industrial. Cuando esté plenamente operativo, la compañía calcula que trabajarán más de 1.000 profesionales de forma directa y unos 2.000 indirectos. Además, el campus cuenta con una inversión material, edificios e infraestructuras básicamente, prevista superior a 500 millones de euros.

La primera fase ya está terminada y suma 28.000 metros cuadrados construidos, repartidos entre áreas de producción, investigación y espacios corporativos. Dentro de esta superficie, 7.500 metros cuadrados se destinan específicamente a I+D, lo que permite triplicar la capacidad actual de la compañía en este ámbito. Hipra destaca que este nuevo espacio se ha concebido como "centro de excelencia internacional para desarrollar soluciones biotecnológicas con impacto en la salud global".

Entre las nuevas instalaciones se encuentra el edificio de I+D, con 7.500 metros cuadrados para investigación en salud animal y humana, y el edificio Business and Technology, de cuatro plantas y 8.000 metros cuadrados, destinado a la fabricación de dispositivos médicos y con oficinas, centro de datos y salas de reuniones. También existe la unidad de Cultivos Bacterianos 6, con 5.570 metros cuadrados y nivel de bioseguridad BSL2+, equipada con fermentadores y biorreactores de hasta 2.000 litros, centrífugas y sistemas de filtración para producir antígenos y proteínas recombinantes. La unidad Plataforma de Cultius Celulars 1, con 4.285 metros cuadrados y todavía en fase de equipamiento, completará el ciclo con la fabricación de antígenos, proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales para salud humana.

La sostenibilidad

En su conjunto, estas dos unidades de cultivos bacterianos y celulares suman más de 9.000 metros cuadrados dedicados a la fabricación de productos biológicos. El campus incluye también edificios auxiliares de servicios, energía y tratamiento de aguas, todos ellos diseñados bajo criterios de eficiencia, escalabilidad y sostenibilidad.

Uno de los ejes del proyecto es precisamente la sostenibilidad. Las instalaciones disponen de sistemas avanzados de eficiencia energética e hídrica, como la red centralizada de District Heating and Cooling y la recuperación de aguas pluviales. Según la compañía, estas medidas permitirán reducir el consumo de recursos y la huella de carbono del complejo, alineándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El nuevo campus acoge ya a más de 400 profesionales y está diseñado para ser un polo de atracción de perfiles científicos, tecnológicos e industriales. Hipra explica que quiere atraer talento internacional, consolidar lo local y lo nacional, y abrir oportunidades tanto a jóvenes como a perfiles seniors, con la intención de crecer en diversidad. Actualmente, la farmacéutica cuenta con una plantilla de más de 2.700 personas repartidas entre la provincia de Gerona y 40 filiales internacionales. La compañía es la quinta del mundo en el campo de las vacunas para salud animal y ha apostado también por la salud humana. Además, trabajan también en proyectos específicos como la vacuna contra el virus del Nilo Occidental.

108 vacunas registradas

La empresa también ha puesto en marcha este año la división Hipra Biotech Services, especializada en servicios de fabricación para terceros, y sigue ampliando su portafolio. Dispone de 108 vacunas registradas, tiene más de 35 proyectos innovadores en curso y cuenta con equipos especializados en más de 300 patógenos que afectan a personas y animales. Todo ello, con una cadena de valor completamente integrada, que va desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación y la distribución.

El acto de inauguración de este jueves ha reunido a varias autoridades. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, han acompañado a los directivos de la compañía en la puesta en marcha del nuevo complejo. En su parlamento, el presidente y consejero delegado de Hipra, David Nogareda, ha subrayado que el campus "marca un mito en la historia de la compañía y en la forma de entender la biotecnología del siglo XXI". Ha recordado la trayectoria de la empresa en salud animal y el paso hacia la salud humana a raíz de la pandemia, y ha destacado que el nuevo complejo tendrá "una inversión material prevista superior a los 500 millones de euros" y la incorporación de "alrededor de mil nuevos profesionales altamente cualificados". Según Nogareda, "la salud necesita anticipación, no improvisación" e Hipra quiere "contribuir a una Europa más resiliente capaz de responder con agilidad ante futuras crisis sanitarias".

La directora de I+D de la división de Salud Humana, Laura Ferrer, ha remarcado tres ejes del nuevo campus: inversión, talento y liderazgo europeo. Ha explicado que Hipra destina más del 15% a investigación, tiene más de 20 vacunas registradas en la Agencia Europea del Medicamento y que el complejo "no es sólo una instalación de vanguardia, sino un compromiso de largo plazo con la ciencia rigurosa, la salud global y el progreso compartido".

Europa tiene futuro

El ministro Jordi Hereu ha calificado a Hipra de "gran empresa exportadora" y ha asegurado que el campus "es un signo de que Europa tiene futuro". Ha vinculado la inauguración con la estrategia industrial farmacéutica europea y con proyectos europeos, que buscan garantizar la fabricación de vacunas y la resiliencia sanitaria frente a posibles emergencias. También ha afirmado que Hipra debe tener un papel en la nueva reserva estratégica de producción industrial que impulsa el Gobierno español.

Por último, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado que el campus es "la confirmación del éxito de un proyecto empresarial" y ha recordado la colaboración de la compañía en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 cuando él era ministro de Sanidad. Illa ha defendido que Cataluña debe ser "más ambiciosa" y tener "voluntad de impacto mundial" en el campo de la ciencia y la biotecnología. "No son mejores los científicos de otros países, no son mejores las universidades de otros países... se lo creen más", ha remarcado el presidente de la Generalitat.