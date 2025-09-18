La Generalitat quiere que las obras empiecen más temprano en verano para proteger a los trabajadores de las horas de más calor

La Generalitat de Catalunya quiere avanzar los horarios de trabajo de las obras en vía pública durante el verano y que los peones empiezan a faenar más temprano, para así evitar prolongar las jornadas durante las horas críticas de más sol. El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha citado este jueves a las entidades municipalistas, las diputaciones y los agentes sociales para empezar ya a preparar las medidas de prevención de riesgos laborales que regirán durante el próximo verano.

La crisis climática avanza, los riesgos vinculados al estrés térmico cada día son más peligrosos y este verano en Catalunya se han tenido que lamentar dos muertes presuntamente vinculadas con episodios de calor extremo: una trabajadora de la limpieza municipal de Barcelona y un temporero de la fruta en Alcarràs. Conscientes en la Generalitat de que es necesario extremar las medidas de prevención para minimizar la posibilidad de que episodios así se repitan, desde la conselleria de Empresa i Treball quieren anticiparse y mover ficha.

El conseller Sàmper ha creado este jueves un grupo de trabajo con Federació Catalana de Municipis (FMC), la Associació Catalan de Municipis (ACM), las cuatro diputaciones, patronales y sindicatos para acordar acciones concretas que garanticen que durante un episodio de calor intenso se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.

En mayo de 2023, el Ministerio de Trabajo aprobó un real decreto mediante el que se ampliaba la protección de los trabajadores durante los episodios de calor extremo y se creaba un sistema de alertas mediante el que se obliga a las empresas a tomar medidas específicas de protección si la Aemet o el Meteocat da la alerta naranja o roja. Si las compañías no pueden garantizar la salud de sus empleados, entonces queda prohibido el trabajo al aire libre. El problema de la normativa es que no contempla prácticas concretas y ahí es donde quiere incidir la Generalitat.

Medidas concretas

Una de las medidas que tienen encima de la mesa la conselleria y que ya en gobiernos anteriores se trató de poner en marcha es modiciar los horarios de trabajo en la vía pública. La idea es que las obras empiecen antes, cuando el sol todavía no aprieta tanto, y así pueden acabar antes.

Un desplazamiento de las cargas de trabajo beneficioso para los trabajadores pero que si no se ha implementado hasta ahora ha sido por las reticencias de algunos ayuntamientos. Y es que empezar las obras antes puede implicar empezar a hacer ruido antes y eso puede molestar el descanso de los vecinos. El reto ahora de la conselleria será pactar para tratar de conciliar ambos intereses.

Ya durante la legislatura anterior se realizaron contactos con los ayuntamientos para implicarlos y que concedieran autorizaciones en este sentido, ya que las competencias sobre a qué hora se puede empezar a trabajar es suya y puede no ser una medida popular entre los electores. Ahora el conseller Sàmper quiere darle un empujón a ello y generalizar esa anticipación de horarios.

Consenso entre las partes

No es la única medida que plantean desde su departamento y otras opciones encima de la mesa son reclamar a las municipios que sean más exigentes a la hora de definir sus licitaciones de obras públicas para que las empresas tengan planes de prevención más detallados y pulidos. No obstante, esta y otras medidas dependerán de la voluntad de los ayuntamientos y arrancan ahora los trabajos para consensuarlas.

El papel de las patronales del sector de la construcción será también clave. Desde los sindicatos hace ya varios veranos que vienen reivindicando anticipar los horarios de trabajo o flexibilizar la jornada laboral para evitar las horas de mayor calor. Algo a lo que las entidades empresariales se han opuesto hasta ahora. En otras comunidades autónomas, como Andalucía, hace años que tienen pactada una jornada intensiva para los periodos de mayor calor. En Catalunya, no obstante, los agentes sociales no han logrado ponerse de acuerdo a este fin.

Según los últimos datos publicitados por el Departament de Treball, la Inspección de Trabajo recibió en 2024 un total de 264 denuncias por presuntas irregularidades vinculadas a temperaturas extremas y en lo que va de 2025 ha recibido un total de 38 denuncias.