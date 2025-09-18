GDELS-Santa Bárbara renueva su dirección con el nombramiento de Alejandro Page

GDELS-Santa Bárbara Sistemas (SBS), la filial española de la estadounidense General Dynamics, ha nombrado a Alejandro Page como nuevo vicepresidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS) y director general de Santa Bárbara Sistemas (SBS). Page sustituye a Juan Antonio Escriña, quien, tras más de cuatro décadas en la compañía, deja sus responsabilidades ejecutivas para asumir el cargo de consejero especial del presidente europeo de GDELS, Antonio Bueno.

Ingeniero industrial y miembro de la compañía desde hace más de 15 años, Page ha desarrollado toda su trayectoria profesional en GDELS. Se incorporó en 2010 como ingeniero de desarrollo y, desde entonces, ha ocupado puestos clave como jefe de ingeniería de SBS, responsable de operaciones en las plantas de Trubia y Sevilla, y director de programas a nivel nacional. Su último cargo ha sido el de vicepresidente europeo de Programas, con responsabilidad sobre todas las filiales del grupo, función que en el último año ha compatibilizado con la dirección de operaciones de SBS en el marco del plan de sucesión ahora culminado.

Con experiencia internacional en GDELS-MOWAG (Suiza), Page ha desempeñado un papel esencial en la expansión internacional de SBS, participando en programas estratégicos como el Ajax para el Ejército británico o el Hunter para el Ejército de Letonia. Desde su nueva posición, tendrá la misión de impulsar el plan estratégico de la compañía hasta 2030, que contempla la ampliación de la cadena de suministro, el refuerzo de las plantillas en las fábricas de Trubia (Asturias), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Córdoba, así como un notable incremento de la producción, con el objetivo de alcanzar las 500 unidades anuales.

La compañía ha expresado su reconocimiento a Juan Escriña por su dedicación, profesionalidad y contribución al desarrollo tecnológico e industrial de GDELS-SBS. Escriña, que comenzó en la empresa en 1982 como titulado en prácticas, ha dedicado 43 años de servicio en áreas como I+D, Ingeniería, Programas y Calidad, además de pasar por distintas plantas de producción. Su permanencia en la organización como consejero especial garantiza la continuidad del proyecto y refuerza la transferencia de conocimiento a la nueva dirección.

Con este relevo, GDELS-SBS reafirma su apuesta por la innovación, la excelencia tecnológica y el fortalecimiento de su papel como actor estratégico en la industria de defensa española y europea.