Factorial ya factura más de 100 millones de dólares anuales y se propone llegar a los 1.000 en cinco años

Anunciaron hace 6 meses que habían llegado a un acuerdo con General Catalyst que, simplificando mucho, les suponía inyectar 200 millones de dólares (unos 168 millones de euros) en sus cuentas. El dinero, dijeron entonces los fundadores de Factorial, les permitía no tener que elegir entre crecimiento orgánico –vender más, que es a lo que se dirigía este capital– e inorgánico –comprar a otras empresas, que es a lo que se dirigía el dinero de la anterior ronda de financiación–. Este jueves, la compañía difunde la primera gran consecuencia de aquella decisión: han logrado cruzar ya la barrera de los 100 millones de dólares (85 millones de euros) de facturación al año.

Para ser exactos, son 100 millones de ingresos anuales recurrentes (AAR), es decir, lo que facturarían si el suyo fuera un sector estático. Factorial, en su día 'startup' y hoy 'unicornio' [empresa tecnológica valorada en más de 1.000 millones de dólares en relativo poco tiempo] desarrolla 'softwares' de gestión para empresas, que pagan mensual o anualmente el servicio en función del plan que decidan contratar. Son todos los contratos que tienen vigentes los que ahora mismo equivalen a esos 100 millones de ingresos anuales y eso es un 70% más que hace un año. Es una meta que tenía prevista para final de 2025.

"Este año hemos puesto mucho énfasis en salir de los Recursos Humanos: sigue siendo una parte importantísima para nosotros, pero cada vez es más relevante lo que hacemos fuera de este área, como por ejemplo la gestión de las finanzas de una empresa, y eso nos ayuda a crecer más rápido", reflexiona uno de sus fundadores, Jordi Romero. "Cuantos más problemas resolvemos a nuestros clientes más incrementa la facturación", se explica.

También se escuda en el acuerdo de financiación con General Catalyst, a estar avanzando mucho en la incorporación de la inteligencia artificial en sus soluciones (este otoño lanzarán varios productos en esta línea, desvela Romero, que les permitirán aportar todavía más valor a varias de sus funcionalidades) o lo mucho que están creciendo en Alemania. "Es el mercado en el que más estamos creciendo", explica el consejero delegado de esta empresa con presencia, también, en Francia o Italia, pero que, precisamente por este crecimiento, ha elegido Alemania para abrir su primera filial. La han situado en Colonia, donde han contratado a 15 personas.

Inversión en crecimiento

Es por todo esto que la empresa fundada por Romero y Bernat Farrero está convencida de poder mantener este ritmo de crecimiento en los próximos años y llegar a una facturación anualizada de 1.000 millones de dólares en 2030. Lo hará a costa de los beneficios: Factorial todavía no ha cerrado un ejercicio con ganancias, pero Romero lo defiende en tanto que están priorizando crecer.

"Lo que es muy importante para nosotros es que no consumimos caja, porque todo el crecimiento lo tenemos financiado", explica el emprendedor. "En 2026 podríamos ser muy rentables, pero tendríamos que sacrificar oportunidades de crecimiento importantes y no queremos", agrega. "Lo que queremos es crecer y que el máximo número de personas trabajen en empresas que utilicen Factorial", remata.

Respecto a la ambición de crecimiento inorgánico, que también existe en la tecnológica tras estrenarse el año pasado comprando Fuell (la ‘startup’ que supuso su entrada al negocio de los gastos de empresa), sigue tan presente en Factorial como hace meses. De momento, no hay novedades, pero Romero confía en poder anunciar algo antes de que termine el año.