Consejo de Gobierno Extraordinario
Extremadura reclama dos millones al Gobierno para obras de emergencia en áreas calcinadas
La Junta declara Zonas de Actuación Urgente 21 municipios afectados por los incendios de Las Hurdes y Jarilla
Un helicóptero depositará desde el aire un manto de restos vegetales para evitar la erosión del suelo
La Junta de Extremadura reclama al Gobierno central dos millones de euros para acometer obras de emergencia en las zonas calcinadas por los incendios de Las Hurdes y Jarilla. En un nuevo Consejo de Gobierno Extraordinario para aprobar el reparto de las ayudas ya anunciadas, el Ejecutivo autonómico ha declarado Zonas de Actuación Urgente (ZAU) determinados terrenos de un total de 21 municipios afectados por ambos fuegos, donde ahora se inician los trabajos de recuperación: fundamentalmente la retirada de árboles quemados y el tratamiento del suelo para evitar la erosión y el arrastre de cenizas a los cauces.
"Queremos que el Gobierno sea partícipe de la reconstrucción", ha señalado la consejera portavoz, Elena Manzano. Según ha explicado, esto es algo que ya se ha hecho en anteriores ocasiones y el único objetivo es que los trabajos necesarios se puedan realizar "a la mayor brevedad posible". La declaración como zona de actuación urgente (ZAU) por parte de la Junta es el paso previo para iniciar las actuaciones.
21 municipios afectados
18 de estos municipios están incluidos en el perímetro del incendio de Jarilla, con 17.368 hectáreas afectadas: Cabezabellosa, Hervás, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Jarilla, Gargantilla, Casas del Monte, Villar de Plasencia, Tornavacas, El Torno, Oliva de Plasencia, Segura de Toro, Plasencia, Rebollar, La Garganta, Valdastillas y Aldeanueva del Camino.
Respecto al incendio en Las Hurdes, los tres términos municipales con terrenos declarados como ZAU son Caminomorisco, Pinofranqueado y Nuñomoral. El 79% de las 2.781 hectáreas afectadas por este incendio están en montes de utilidad pública, un porcentaje que baja al 15% en el incendio de Jarilla. En este último, un 60% de la superficie afectada es desarbolada.
Técnica novedosa
Las actuaciones que se realizarán en estas zona consistirán en retirar los árboles quemados y tratar el suelo para reducir el riesgo de erosión y frenar el arrastre de cenizas. Manzano ha avanzado que para ello se utilizará la técnica del helimulching, un método novedoso pero que "ya se ha demostrado muy efectivo para reducir en poco tiempo la erosión del suelo en grandes superficies": un helicóptero deposita desde el aire un manto de restos vegetales.
Galicia ha sido la primera comunidad autónoma en utilizar esta técnica, desde hace ya varios años, y ha importado su modelo a otras zonas del país: el helimulching consiste en el depósito de paja sobre el terreno quemado para evitar su erosión por el efecto de las lluvias, favorecer su infiltración y frenar el desagüe que arrastraría la tierra ladera abajo, especialmente en zonas con pendientes acusadas.
