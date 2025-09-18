Catalunya se autopostula como motor para que Europa cumpla los planes Draghi y Letta

“Nuestro modelo de crecimiento se está desvaneciendo, las vulnerabilidades aumentan y no hay un camino claro para financiar las inversiones que necesitamos”. El exprimer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha visto cumplirse sus peores temores: que la hoja de ruta que le encargó la Comisión Europea y que presentó hace justo un año esté, a la práctica, estancada. Así lo subrayó él mismo hace unos días en el acto organizado para hacer balance de este primer año de vida de su informe, en el que puso como ejemplo la tibia postura frente a Donald Trump, presidente estadounidense, en materia de aranceles.

Con este telón de fondo ha presentado este jueves la Fundació Catalunya Europa las conclusiones de un estudio bautizado ‘Catalunya: motor de una nueva Europa’, que se ha elaborado precisamente para analizar cómo puede posicionarse esta región en el nuevo contexto de la Unión Europea y qué oportunidades y riesgos existen.

Su autora, la periodista Ariadna Trillas, ha entrevistado a varias figuras del mundo social, económico, político y educativo para tratar de responder a semejante planteamiento, y ella misma ha resumido las conclusiones en 7 ideas.

La primera, que, en general, los informes de Draghi y Enrico Letta (también líder italiano europeísta y también autor de un recetario para espolear la competitividad del continente) generan consenso y son vistos como una buena herramienta para empezar a trabajar. La segunda, que Catalunya tiene potencial para ser una pieza clave en todo esto, porque hay sectores que quieren y pueden liderar, y porque tenemos infraestructuras científicas muy potentes, cuando tanto Draghi como Letta ponen buena parte del foco en incrementar la productividad a través de la innovación y la investigación. La tercera, que descarbonizar es “la vía correcta”, pero con leyes que deben ser “más realistas”.

Coinciden, también, la mayoría de expertos consultados en que hay que vigilar la alta carga burocrática, en que no hay que olvidarse del estado del bienestar (más en plena revolución digital y con la irrupción de la inteligencia artificial), en que hay sectores que se sienten completamente menospreciados como la agricultura y en que las pymes no están (o no se sienten) representadas en estos informes.

La visión de la Generalitat

Para profundizar en todo ello, la Fundació Catalunya Europa ha organizado un debate en la sede del CTESC entre su directora, Dolors Camats; el investigador sénior del CIDOB, Víctor Burguete; el director general de AMEC, Joan Tristany, y el secretari general del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, Juli Fernández.

Juli Fernández, secretari d'Economia i Finances de la Generalitat, en el acto de presentación del informe 'Catalunya: motor d'una nova Europa" / Cedida

Este último ha ofrecido su propio análisis: Europa tiene que hacer más por la integración y cooperación de sus estados miembros; no hay que separar sostenibilidad de crecimiento económico, ni cargar más uno que otro; hay que invertir más y mejor, y tanto el sector público, como el privado; la inversión en defensa tiene que ir mucho más allá de los tanques (y del dilema “tanques sí o tanques no”); y hay que poner las municipalidades en el centro: “Hay cierta tendencia a la centralización de los recursos, y el riesgo es crear macroestructuras que estén lejos de los ciudadanos”, ha agregado Fernández.

Las amenazas

“Tenemos una oportunidad, porque, lastimosamente, solemos reaccionar cuando las cosas están peor”, ha sostenido Tristany, de AMEC, antes de empezar a enumerar los retos: la tormenta geopolítica actual ha puesto de manifiesto que falta liderazgo en la ejecución de estos planes europeos y que esta potencia económica tiene demasiados intereses contrapuestos. “Trump nos está dividiendo, porque la mitad de Europa es ‘trumpista’”, ha simplificado Burguete, del CIDOB.

“Lo que frena estas decisiones necesarias [de inversión] son la polarización política y los extremismos políticos”, ha aportado Camats, de la Fundació Catalunya Europa, que ha centrado su propuesta en atreverse con instrumentos nuevos, apoyarse en la ciudadanía como agente de cambio, y apostar sin complejos por la democracia: “Cuando más democrática, plural y social es una sociedad y sus instituciones, más fácil es tomar las decisiones económicas encima de la mesa”.