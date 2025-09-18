Un británico revela que Barcelona es una de las peores ciudades para hacer turismo

Barcelona es uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. Durante 2024, más de 15 millones de personas viajaron a la capital catalana, posicionándola como una de las ciudades más visitadas durante el año.

A pesar de ello, hay gente que considera que no vale tanto la pena. De ello hablaron en el pódcast británico 'Behind the screen', que cuenta con unos 7.000 seguidores a mitades de septiembre. En una publicación reciente en Instagram, los dos miembros del pódcast comentan cuáles consideran que son los destinos vacacionales más sobrevalorados.

Los 5 destinos vacacionales más sobrevalorados

Curtis Morton, el presentador, y su compañero Bart hacen un top cinco de destinos vacacionales más sobrevalorados. El primer destino mencionado es la ciudad de Venecia, una de las localidades turísticas más famosos del mundo. "Huele mal, es cara y no es la verdadera experiencia italiana", dice Bart. "Mejor ve a Florencia", señala.

A Venecia le sigue Bali, a la que critican "porque todo el mundo quiere ir a trabajar online desde ahí, sin ser nada del otro mundo", Nueva York, a la que definen como "una ciudad llena y muy cara", Santorini y Dubai. Para él, la ciudad de los Emiratos es el destino más sobrevalorado: "No entiendo por qué hay gente que va a vivir ahí... son solo edificios en el desierto".

"Uno de los grandes lugares para los carteristas"

Morton, por su parte, enumera cinco destinos diferentes. En la quinta posición habla de Barcelona, una ciudad que considera que está muy sobrevalorada porque "hay mucho robo": "Es uno de los grandes lugares para los carteristas... no es tan buena". Su compañero Bart le pregunta si le han robado alguna vez en la capital catalana, a lo que Morton responde afirmativamente.

En la lista de Morton figuran Grecia, Londres (por las mismas razones que Nueva York), Marrakech y París: "Uno de los peores sitios en los que he estado. 10 euros la pinta, la gente es maleducada y creo que es el peor sitio para ir de vacaciones", sentencia.