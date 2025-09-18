Los fondos BGO y Dazia Capital invertirán 500 millones en construir vivienda en España

El fondo canadiense BGO (antes BentallGreenOak) ha firmado un acuerdo con la gestora española Dazia Capitalpara invertir de forma conjunta 500 millones de euros en la promoción de viviendas. La joint venture desarrollará proyectos residenciales en el centro y las áreas metropolitanas de las principales ciudades españolas, además de en destinos estratégicos de segunda residencia.

La primera inversión de la alianza será en Madrid: una promoción de obra nueva de 160 viviendas en el desarrollo urbanístico de Los Berrocales, que contará con piscina, garaje y zonas comunes, será diseñado por el estudio de arquitectura Lamela y su construcción comenzará el próximo año. Dazia será coinversor y actuará como gestor y promotor de los proyectos, que verán la luz bajo la marca Darya Homes. El vehículo conjunto se enfocará en lo que se conoce en el argot como build to sell, viviendas que se promuveen para ser vendidas a particulares de forma unitaria.

En un comunicado, Daniel Mazin, consejero delegado de Dazia, ha asegurado que la alianza "supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación": "Queremos responder a la creciente demanda residencial en áreas metropolitanas, combinando nuestro know-how en la gestión de proyectos con la capacidad inversora de un socio internacional de primer nivel. En España se producen unas 100.000 viviendas de obra nueva al año, cuando el mercado necesitaría alrededor de 200.000. La economía española sigue creciendo a buen ritmo y el país sigue atrayendo población a sus principales núcleos urbanos y zonas de segunda residencia".

Por su parte, Javier López Galdos, director general de BGO en España, añadió que, "tras varias experiencias positivas, siguen apostando por el sector residencial en España". "Creemos firmemente que hay mucho camino por recorrer en el sector para venta y también para alquiler, ya que existe un déficit estructural de vivienda claro en el país. Estamos encantados de unirnos a un socio de primer nivel como Dazia Capital para el desarrollo de viviendas, y esperamos hacer muchas operaciones en esta nueva sociedad conjunta", concluye el comunicado.