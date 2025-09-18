Sector bancario
BBVA lidera la captación de pymes en el primer semestre
Una de cada cuatro pequeñas y medianas empresas que han contratado servicios financieros en el primer semestre confiaron en la entidad
La CNMC aprueba la opa sobre el Sabadell con compromisos negociados con el BBVA
EL PERIÓDICO
El BBVA ha sido el líder de la banca española en captación de pequeñas y medianas empresas durante el primer semestre del año. En un comunicado, la entidad de origen vizcaíno asegura que una de cada cuatro pymes han contratado sus servicios, lo que, explica el mismo comunicado, "consolida a la entidad como líder en captación de este segmento durante los últimos tres años".
El éxito del BBVA entre las pymes es especialmente relevante en el contexto de la opa presentada por el BBVA sobre el Banc Sabadell en mayo de 2024 y que se resolverá en las próximas semanas. La entidad catalana es especialmente competitiva en el segmento de pequeñas y medianas empresas, hasta el punto de que tiene como clientes a una de cada dos pymes en España (proporción que se dispara en Catalunya, donde tres de cada cuatro pequeñas empresas trabajan con el banco). De hecho, éste fue uno de los grandes argumentos para que tanto el Sabadell como la práctica totalidad de patronales españolas y catalanas se hayan posicionado contra la opa, ya que consideran que habrá problemas de falta de competencia en el sector.
Con su crecimiento en este sector, el BBVA "refuerza su papel como socio financiero de referencia para las pequeñas y medianas empresas", dice la entidad, que recuerda que ofrece "una oferta integral que combina soluciones transaccionales, financiación en condiciones preferentes y seguros adaptados a las necesidades actuales de las pymes".
El banco que preside Carlos Torres ofrece en este ámbito la cuenta Empresas Bienvenida y en los últimos meses ha dado una bonificación de hasta 720 euros a las empresas que domicilien seguros o impuestos. Asimismo, el BBVA ofrece la posibilidad de contratar un terminal punto de venta (TPV) sin coste durante 12 meses y financiación para el pago de nóminas sin intereses durante un año.
Suscríbete para seguir leyendo
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Luís, pescadero, sobre el anisakis: 'Suelen estar en la ventresca y, si es así, hay que quitarla entera
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos