Empresas
Velto Renewables compra 260 MW fotovoltaicos en España por 1.100 millones a Bankinter y Plenium Partners
La compra incluye 53 plantas en operación que producirán energía para 100.000 hogares y evitarán 36.400 toneladas de CO₂ al año
Velto Renewables, respaldada por el grupo inversor La Caisse (anteriormente La Caisse de dépôt et placement du Québec), ha cerrado un acuerdo para adquirir una cartera de proyectos fotovoltaicos regulados en España con una potencia conjunta de 260 megavatios (MW), en una operación valorada en unos 1.100 millones de euros.
La transacción incluye la compra de 163 MW a Helia II FCR, vehículo de inversión en renovables lanzado en 2018 por Bankinter Investment y Plenium Partners, así como la incorporación de otros 97 MW aportados por Plenium de su propia cartera. En total, se trata de 53 plantas en operación, distribuidas en distintas regiones del país.
Los proyectos producen más de 360 gigavatios hora (GWh) anuales, suficientes para abastecer a unos 100.000 hogares, el equivalente al consumo residencial de ciudades como Pamplona o Santander, y evitan la emisión de 36.400 toneladas de CO₂ al año.
“Esta adquisición refuerza el objetivo de Velto de ampliar su presencia en la península Ibérica —donde ya alcanza más del 80 % del territorio nacional— y consolida su posicionamiento como plataforma líder de energías renovables en Europa”, destacó Lucas de Haro, consejero delegado de Velto Renewables, quien subrayó además las sinergias y eficiencias operativas que generará la integración de estas plantas.
Por su parte, Bankinter Investment y Plenium Partners enmarcan la operación dentro de su estrategia de creación de valor a través de la consolidación de activos, mejoras en la operación y mantenimiento y optimización financiera.
Velto Renewables, creada en 2020, desarrolla, construye y opera proyectos renovables en Europa. Actualmente gestiona más de 280 MW solares y eólicos en España y Francia, participa con un 25% en un parque eólico marino de 630 MW en Reino Unido y desarrolla más de 1 GW en la península ibérica.
La transacción está sujeta a las autorizaciones regulatorias y a las condiciones habituales de cierre. En el proceso, Bankinter y Plenium han contado con el asesoramiento de Gómez-Acebo & Pombo (legal), Enertis (técnico), EY (fiscal) y KPMG (financiero). Por parte de Velto Renewables, los asesores fueron ING EMEA Energy Transition (financiero), Watson Farley & Williams (legal), Vector Renewables (técnico) y EY (financiero y fiscal).
Suscríbete para seguir leyendo
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
- Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel
- El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si faltas 3 días seguidos al trabajo te quedas sin paro