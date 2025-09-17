El turismo 'last minute' y la inestabilidad internacional reducen el precio medio de las habitaciones en Barcelona

Lo que era una intuición en el sector hotelero se ha convertido en una certeza. La consolidación de las reservas de última hora, la inestabilidad política internacional y el cambio de perfil del visitante han impactado en el gasto medio turístico en verano. Así, entre julio y agosto, la ocupación hotelera subió un punto porcentual hasta alcanzar el 86,5%, impulsada sobre todo por la llegada de visitantes en agosto. Sin embargo, el gasto medio cayó 2,1 euros respecto al mismo periodo de 2024, y se situó en 191 euros por persona.

Este es el balance que este martes el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha hecho publico en una rueda de prensa. Además, también ofreció una valoración del primer semestre y las perspectivas de cierre de 2025.

Conflictos internacionales e inestabilidad política consolidan las reservas de última hora

Clos subrayó que, aunque las variaciones porcentuales en la ocupación parecen pequeñas, el impacto real en precios es considerable. “En julio, los hoteles perdieron de media 5 euros, pero en los de cuatro estrellas la caída fue de 7 y en los de cinco estrellas llegó a 20 euros”, puntualizó. La razón principal, explicó, es la consolidación de los viajes last minute.

Además, alertó de que la crisis comercial y política con Estados Unidos ya se deja notar en la llegada de turistas. Aunque el mercado alemán se mantiene relativamente estable, la preocupación se centra en el viajero estadounidense, por su alto poder adquisitivo y su fuerte impacto en el conjunto de la actividad.

En contraposición, este verano se observó un repunte de canadienses, franceses y turistas procedentes de Oriente Próximo y Asia, especialmente de China. “El mercado asiático es pequeño en números absolutos, pero lo miramos con muy buenos ojos”, señaló Clos.

Un 2025 marcado por ferias y congresos

Si los meses de verano los protagonizó un turismo motivado por el ocio, el resto del año se vió marcado por la celebración de ferias y congresos internacionales. Así, en lo que llevamos de año (meses de enero a agosto), la ocupación media fue del 80,5%, un 1,5% menos que en el mismo periodo del año pasado, mientras que el precio medio aumentó 4 euros, "practicamente en línea con el IPC" matiza Clos.

Mes a mes, las diferencias fueron notables: en enero se ganó un 1% de ocupación y el gasto medio aumentó en 7,7 euros gracias al ICE, que atrajo a visitantes de alto nivel adquisitivo. En febrero, tras la ausencia del Mobile World Congress, se perdieron 20 euros de gasto medio, recuperados en marzo con un alza de 40 euros. Abril se saldó con una caída de 20 euros, "por la falta del evento de McDonald's que el año pasado sí estuvo presente", apunta Clos, y en mayo se recuperaron 20 euros gracias al Vitafoods, trasladado desde Ginebra a Barcelona.

Clos destacó que esta estrecha relación entre ferias y gasto turístico es "un éxito fruto del trabajo conjunto entre Ayuntamiento de Barcelona, Fira Barcelona, Turisme de Barcelona y el Gremi d’Hotels". Además, el gremio insiste en que, aunque la ocupación haya descendido, la ciudad está atrayendo un cliente de mayor valor añadido.

Perspectivas: eventos, riesgos y la tasa turística

Para lo que queda de año, el sector confía en la llegada de congresos internacionales —especialmente médicos—, además de eventos como el Navexpo (40.000 asistentes), la MotoGP o el concierto de Lady Gaga.

No obstante, Clos alertó de los riesgos que pueden comprometer la apuesta por el turismo “premium”. Entre ellos, el aumento de la tasa turística, que el Ayuntamiento estudia subir. “La rechazamos contundentemente porque impacta de forma negativa en los grandes congresos”, afirmó. Según sus cálculos, solo en el Mobile World Congress, con 20.000 asistentes que se quedan 3 días de media, la tasa supondría un coste añadido de 600.000 euros. “Si yo fuera Cannes o Ginebra, aprovecharía esa subida para recuperar congresos que hoy tenemos aquí”, advirtió.

Protestas frente al turismo de masas

Clos también abordó las protestas contra el turismo y la proliferación de alojamientos ilegales. A su juicio, las manifestaciones antiturísticas generan “una reacción negativa” que ahuyenta al visitante de calidad. Desde el sector aseguran que no ignoran las críticas vecinales, pero reclama un esfuerzo conjunto contra las prácticas irregulares, como las habitaciones compartidas ilegales.

Respecto al posicionamiento del Ayuntamiento frente a la guerra de Palestina e Israel, el gremio se mostró cauto. “Desde el Mobile ya nos han avisado de que 30 empresas no vendrán. La tecnología israelí es muy potente y estas decisiones pueden tener efectos indirectos. Está claro que estas noticias restan, no suman”, afirmó Clos.