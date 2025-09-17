Fallo judicial
Unos 8.000 farmacéuticos de Barcelona pueden reclamar hasta 4.000 euros tras una sentencia del TSJC
Un fallo del TSJC da la razón a un sindicato corporativo y suprime por discriminatoria una cláusula que generaba una doble escala salarial entre los asalariados del sector
Unos 8.000 técnicos de farmacias de Barcelona podrán reclamar el abono de dos pagas extras a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los magistrados han dado la razón a la Associació de Farmacèutics Adjunts i Substituts de Catalunya (Afascat) y han considerado discriminatoria una cláusula que regía desde hace casi 10 años y que, en opinión de la justicia, generaba una doble escala salarial.
Este punto del convenio provincial recogía una paga extraordinaria que hasta 2015 se cobraba en primavera. No obstante, ese año se renovó el convenio y se suprimió dicha paga para todo aquel profesional que no llevara en el sector desde 2005. Los ya contratados seguían cobrándolo, pero las personas que se incorporaban nuevas no. Lo que generó una doble escala salarial y a día de hoy ha dejado a alrededor de 8.000 de los casi 12.000 asalariados de farmacias que operan en la provincia de Barcelona sin esa paga extra.
O al menos hasta ahora, pues desde el bufete de abogados Col·lectiu Ronda, que ha asesorado a Afascat durante el proceso judicial, explican que el fallo del TSJC permite a esos 8.000 asalariados reclamar hasta dos pagas extras, la del año pasado y la que debieren haber cobrado este. Lo que dados los sueldos del sector, que oscilan entre los 1.400 euros mensuales que percibe un auxiliar hasta los 2.100 de un facultativo, puede traducirse en hasta 4.000 euros de paga.
“Debemos valorar si la regulación convencional establece un trato diferenciado en materia salarial que se proyecte sobre situaciones jurídicas homogéneas (...). Tomar la fecha de ingreso como factor de diferenciación sólo está justificado si se complementa con otros factores que justifiquen la razonabilidad de la diferencia (...). En ningún caso podríamos admitir un régimen de doble escala salarial de funcionamiento dinámico, que vaya incrementando las diferencias, en lugar de reducirlas", recoge la sentencia del TSJC.
La sentencia anula la cláusula controvertida del convenio y desde el Col·lectiu Ronda interpretan que a partir de ahora las farmacias deberán volver a instaurar la paga de primavera entre todos sus trabajadores.
