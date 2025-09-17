Tous cambia de consejero delegado en plena aceleración de su plan de expansión internacional

Enésimo cambio dentro de Tous. Y enésima evidente manifestación de que esta empresa familiar quiere empezar un nuevo ciclo. Primero fue el lanzamiento de un nuevo plan estratégico, luego la recompra de las acciones que estaban en manos de un fondo de inversión para volver a ser una firma 100% familiar, recientemente ha sido la incorporación de Adolf Todó a su consejo de administración, y, ahora, el relevo de su consejero delegado, Carlos Soler-Duffo.

La versión oficial es que la salida ha sido de mutuo acuerdo y fruto de ese cambio en el que está inmersa la empresa, según avanza La Vanguardia y ha podido confirmar EL PERIÓDICO. El relato es que los 7 años que Soler-Duffo ha estado al frente de la compañía han dado para mucho (incluyen desde el covid, hasta el 'rebranding' de Tous), que es uno de los directores más longevos, si no el que más, y que es el momento perfecto para cambiar de aires.

Durante este tiempo, la compañía afirma haber vivido "un periodo profundamente transformador", en el que se ha "impulsado la digitalización e integración omnicanal" y consolidado "una evolución de marca capaz de conectar con nuevos públicos, la excelencia en la gobernanza y la construcción de una compañía global y tecnológicamente sólida". "Ahora, en el marco del Plan GEM [Growth, Elevation, Mindset] –prosigue esta cadena joyera que superó el año pasado los 500 millones de euros de facturación–, estamos preparados para afrontar nuevos retos y seguir consolidando nuestro crecimiento".

Pese a todo, no se trata de un relevo largamente meditado. O eso se deduce de que Soler-Duffo no tenga prevista su siguiente aventura profesional o de que la empresa no tenga atado todavía su relevo. Fuentes conocedoras del proceso comentan a EL PERIÓDICO que ya hay un candidato y que solo falta hacer la propuesta formal. Será alguien también ajeno a la familia fundadora, como Soler-Duffo. No se trata, así pues, –niegan desde la compañía– de una reestructuración del modelo de gobernanza, ni de que las hermanas Tous vayan a coger las riendas del día a día.

Foco en expansión internacional

Sea como sea, la meta prioritaria está clara: que Tous empiece a invertir activamente en expansión y crecimiento, especialmente en el exterior. Durante estos últimos años, la compañía ha puesto el foco en transformar la marca y en cambiar en general, no tanto en crecer. Lo ha hecho igual, como consecuencia natural de estos cambios, pero ahora quieren centrarse plenamente en ello.

La marca ha anunciado recientemente su regreso a Argentina, por ejemplo. Y el propio Soler-Duffo sacaba pecho hace apenas dos semanas en su perfil de LinkedIn de la apertura de la primera tienda Tous en Berlín. Publicación, por cierto, que terminaba asegurando que quedaban por delante "cuatro meses de sorpresas, celebraciones y proyectos emocionantes" para la marca. "¡A por la recta final del año!", clamaba en este mensaje.

"Tous quiere agradecer a Carlos Soler-Duffo su liderazgo, compromiso y visión estratégica, que han sido fundamentales para alcanzar estos logros y preparar a la compañía para esta etapa de crecimiento", zanja la firma.