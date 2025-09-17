La tecnológica catalana Beself Brands espera salir a Bolsa en el primer semestre de 2026

La empresa catalana Beself Brands, el primer grupo empresarial en Europa en tokenizar el 100% de sus acciones bajo el marco regulado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), continúa dando pasos firmes para garantizar la liquidez de BeToken, su innovador security token, y anuncia su intención de salir a cotizar a Bolsa durante el primer semestre de 2026. Así lo ha anunciado la empresa a través de un comunicado.

Beself Brands es una compañía española de e-commerse, cuya función es "crear y gestionar marcas digitales de alto crecimiento en sectores como bienestar, hogar y estilo de vida". Entre sus marcas figuran nombres como FITFIU, Greencut, Beeloom y Mc Haus, que se distribuyen en marketplaces como Amazon, ManoMano y Maisons du Monde.

"Uno de los hitos más relevantes para la comercialización de acciones tokenizadas es la obtención de la licencia MiFID II, expedida por la CNMV para regular el funcionamiento de las Empresas de Servicios de Inversión (ESI) y la creación de mercados bursátiles de Security tokens por parte de varios exchanges en Europa. Este avance regulatorio abre la puerta a que BeToken pueda cotizar en plataformas totalmente reguladas, garantizando la libre compraventa y liquidez de los tokens", declara la compañía.

Beself Brands prevé que el mercado secundario para BeToken esté operativo "en el primer trimestre de 2026", consolidando así su posición como pionero en la transformación del equity tradicional hacia un modelo 100% digital y accesible. La compañía avanzará de esta manera en la creación de mercado secundario para BeToken tras el reciente acuerdo con Polygon.

El pasado mes de agosto, la empresa anunció había suscrito un acuerdo con Polygon, una plataforma de blockchain que opera sobre la criptomoneda Ethereum, para que esta se incorporase a su accionariado a través de la adquisición de BeTokens, "el token de seguridad creado por la compañía española que facilita la participación de los inversores en el capital de la empresa". Tras la formalización de este anuncio, la compañía trabaja en la incorporación de un fondo estratégico que refuerce la confianza en el proyecto y acelere su adopción en el mercado.

Albert Prat, el fundador de Beself Brands, ha declarado que el objetivo de la empresa no es solo tokenizar acciones, "sino construir un mercado transparente, líquido y confiable que represente el futuro de la inversión en Europa". "Queremos consolidar 40 millones de facturación en los mercados actuales, entrar en el mercado alemán para superar los 100 millones, y sólo cuando el crecimiento se modere, poder estar en el Reino Unido”, declaró Prat en el comunicado de la compañía.