Aerolíneas
Novedades en Ryanair este noviembre: no podrás volar con el móvil sin batería
En la actualidad, cerca del 80% de los pasajeros ya usan la app y solo una minoría aún lleva su tarjeta de embarque físicamente
Las claves de la guerra abierta entre Aena y Ryanair
Pedro Sanjuán
Ryanair ha anunciado que será la primera compañía de vuelo en eliminar por completo el uso del papel en sus procesos de embarque a partir del 3 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la temporada de invierno.
Por tanto, será el fin de las tarjetas de embarque impresas y todas ellas deberán ser enseñadas a los trabajadores desde la app oficial de la compañía o directamente con la tarjeta de forma virtual.
Esta medida no se aplicará todavía en algunos destinos como Marruecos o Albania, donde las autoridades exigen mostrar antes del embarque la versión impresa, pero en el resto de trayectos, incluidos todas los operados desde los diferentes aeropuertos españoles, el embarque será a partir de ahora 100% digital.
Ahorro de papel... y tiempo
Ryanair ha implementado esta medida para reducir el impacto medioambiental ya que, según datos de la compañía, la eliminación total del papel permitirá ahorrar más de 300 toneladas de residuos anuales y reducirá significativamente el uso de impresoras y tinta en los aeropuertos europeos.
Además, afirman que también contribuirá a la agilización de la entrada de los tripulantes al avión en las colas del embarque y, por lo tanto, disminuirá considerablemente las obstrucciones en los pasillos de los aeropuertos.
Casi el 80% de los pasajeros ya no usan papel
La única condición será haber realizado el check-in online con antelación. Si el viajero pierde el móvil o se queda sin batería, podrá identificarse gratuitamente en el aeropuerto y embarcar sin coste adicional.
Pese a que este cambio llegará a comienzos del mes de noviembre de 2025, la realidad es que cerca del 80% de los pasajeros ya usan la app, y solo una minoría aún lleva su tarjeta de embarque físicamente. Para quienes no dispongan de 'smartphone', ya sea por no tener batería o en caso de pérdida o de robo, la compañía irlandesa permitirá que otra persona haga el check-in online y descargue la tarjeta por ellos.
El pasajero solo tendrá que presentarse al aeropuerto con antelación y el personal resolverá el acceso sin costes añadidos, siempre que el check-in ya esté realizado.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
- Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel
- El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si faltas 3 días seguidos al trabajo te quedas sin paro