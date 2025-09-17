Las pymes catalanas aumentaron sus beneficios el triple que los salarios de sus trabajadores en 2023

"Progresa adecuadamente", es la nota que le ha puesto Pimec a la evolución de las cuentas de las pequeñas y medianas empresas catalanas. Venden más, ganan más dinero con esas ventas, están reduciendo gastos operativos y mantienen contenidas sus deudas y compromisos. La cara 'B' es que la productividad de sus negocios, mayoritariamente, no mejora, ya que están creciendo más las empresas de servicios de bajo valor añadido que la industria más puntera.

Este es el escenario que ha dibujado Pimec en su tradicional anuario de la pyme catalana, que cada año elabora junto al Banc Sabadell y que este miércoles ha presentado su edición referente a las cuentas del ejercicio 2023. "La pequeña y mediana empresa continúa siendo el actor dominante en la estructura productiva de nuestro país", ha destacado el presidente de la patronal catalana, Antoni Cañete.

Una primera conclusión es que el resultado de explotación de las compañías de menos de 250 trabajadores está aumentando. En 2023 fue un 15,6% superior al del ejercicio anterior, que a su vez ya fue un 20,8% mayor que un año antes. Las cuentas "progresan adecuadamente", en palabras del presidente del observatori de la Pyme, Oriol Amat.

Y parte de ese buen momento económico llega a los trabajadores de esas pymes, pero no en la misma proporción. Si los beneficios crecieron un 15,6% en 2023, el salario medio aumentó entre un 3,7% y un 6%, según si el empleado estaba contratado en una pequeña empresa o una mediana, atendiendo a los datos de la encuesta de costes laborales del INE. Es decir, los salarios crecieron entre tres y cinco veces menos que los beneficios.

Problema de productividad

Las compañías catalanas no se están durmiendo en los laureles y en la actual coyuntura económica están ganando eficiencia. Prueba de ello es que los beneficios crecen un 15,6%, con una facturación que 'solo' crece un 6%. Lo que implica que están recortando de otros lados para con una proporción menor de ventas, obtengan mayores beneficios.

No obstante, la productividad total no logra repuntar. “La economía catalana está creciendo sobre todo en servicios, que están reduciendo el valor añadido por ocupado”, ha explicado Amat. Se abren más supermercados 24 horas o tiendas de souvenirs que industrias punteras y altamente tecnificadas y ello está provocando un descenso medio de la productividad.

“Crecemos en sudor, no en productividad,”, ha sintetizado el presidente de Pimec, que desde hace años hace un llamamiento a los empresarios, sean del sector que sean, a que apuesten por mejorar sus procesos productivos para ganar en competitividad. No obstante, y a tenor de los datos, hay una mayoría que prefiere buscar rentabilidades rápidas en vez de apostar por sectores estratégicos.