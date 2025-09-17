Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercados

El Ibex 35 sube un 0,2% y busca los 15.200 puntos, a la espera de la Fed

Dos paneles con valores del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa.

Dos paneles con valores del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa. / EP

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,2%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.100 enteros y situarse en los 15.191,8 puntos hacia las 9.00 horas, antes de conocer la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre los tipos de interés.

En este sentido, los inversores anticipan un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Indra (+1,8%), Inditex (+1,59%), Unicaja (+0,76%) e IAG, con un avance del 0,75%.

En el lado negativo se situaban Solaria, cuyos títulos cedían un 0,98% en la apertura, y ArcelorMittal, que presentaba un descenso del 0,95%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con alzas. Francfort subía un 0,37%; París, un 0,33%; Londres, un 0,17%, y Milán, un 0,03%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,29% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 68,27 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, disminuía también un 0,29%, hasta los 64,33 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1849 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,238%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  3. Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
  4. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  5. David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
  6. Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
  7. Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel
  8. El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado

El Gobierno lo confirma: estos son los trabajadores que también podrán adelantar la jubilación sin tener penalización

El Gobierno lo confirma: estos son los trabajadores que también podrán adelantar la jubilación sin tener penalización

Paran a un camionero en el área del Gironès de la AP-7 y le encuentran en la carga más de 350 kilos de cocaína y hachís

Paran a un camionero en el área del Gironès de la AP-7 y le encuentran en la carga más de 350 kilos de cocaína y hachís

UGT presiona a Telefónica para incluir en el nuevo plan estratégico medidas sociales para toda la plantilla

Sony Xperia 10 VII: una nueva visión para la gama media

Sony Xperia 10 VII: una nueva visión para la gama media

Nueva York tendrá una cafetería 'Central Perk' inspirada en 'Friends'

Nueva York tendrá una cafetería 'Central Perk' inspirada en 'Friends'

Un estadounidense llega a Barcelona con 0 euros y pone en marcha un plan para sobrevivir solo con su guitarra

Un estadounidense llega a Barcelona con 0 euros y pone en marcha un plan para sobrevivir solo con su guitarra

Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral

Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral

Anulada por segunda vez la expropiación de la Casa Buenos Aires en Barcelona

Anulada por segunda vez la expropiación de la Casa Buenos Aires en Barcelona