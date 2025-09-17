Mercados
El Ibex 35 sube un 0,2% y busca los 15.200 puntos, a la espera de la Fed
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,2%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.100 enteros y situarse en los 15.191,8 puntos hacia las 9.00 horas, antes de conocer la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre los tipos de interés.
En este sentido, los inversores anticipan un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos.
En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Indra (+1,8%), Inditex (+1,59%), Unicaja (+0,76%) e IAG, con un avance del 0,75%.
En el lado negativo se situaban Solaria, cuyos títulos cedían un 0,98% en la apertura, y ArcelorMittal, que presentaba un descenso del 0,95%.
Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con alzas. Francfort subía un 0,37%; París, un 0,33%; Londres, un 0,17%, y Milán, un 0,03%.
El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,29% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 68,27 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, disminuía también un 0,29%, hasta los 64,33 dólares.
En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1849 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,238%.
