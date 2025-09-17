La terminal Hutchison BEST del Port de Barcelona electrificada evita 2.300 toneladas de CO2 en un año

El Port de Barcelona ha logrado reducir más de 2.300 toneladas de emisiones contaminantes en el primer año de funcionamiento del sistema de conexión eléctrica OPS ('Onshore Power Supply') de la terminal Hutchison Ports BEST, el primero operativo en un puerto del Mediterráneo para portacontenedores. La tecnología, que se encuentra en fase piloto, ha suministrado energía de origen 100% renovable a 30 buques, que pudieron apagar sus motores auxiliares durante su estancia en el muelle, ha informado la autoridad portuaria en un comunicado este miércoles.

La primera conexión se produjo el 12 de julio de 2024, cuando el MSC Mette, uno de los portacontenedores más grandes del mundo, se conectó a la instalación de la terminal barcelonesa. Desde entonces, el sistema ha transferido casi 3,4 millones de kWh de electricidad renovable a grandes portacontenedores de hasta 24.000 TEU (que es la medida para calcular la capacidad de carga de un contenedor, que equivale 1 TEU a uno de 20 pies, es decir, 6,1 metros de largo), además de probar su adaptabilidad con un buque de 5.000 TEU. La mayoría de conexiones se han realizado con la flota de MSC, pero también se han conectado barcos de CMA CGM.

Una grúa descarga los sistemas OPS que permitirán conectar los barcos a la electricidad, en la terminal de ferris de Grimaldi del Port de Barcelona. / Port de Barcelona

Conexiones de hasta 91 horas

En este primer año de pruebas, la duración media de las conexiones ha sido de 54 horas, con la más larga alcanzando las 91 horas, lo que supone un récord europeo en este tipo de operativa. “Este año hemos puesto en marcha el sistema en 30 ocasiones con 17 buques distintos. Lo más relevante es que hemos conseguido integrar una operativa muy compleja e innovadora dentro de las ya existentes, priorizando siempre la seguridad y la eficiencia”, ha destacado la responsable del departamento de 'Shorepower' del puerto, Ana Arévalo.

El aniversario de la primera conexión de BEST se enmarca en el Plan Nexigen, que prevé electrificar los principales muelles en los próximos años. Tras el estreno del sistema piloto en la terminal de contenedores de Hutchison, el puerto puso en marcha en marzo el OPS de Grimaldi para ferris en el Moll de Sant Bertran y ha iniciado ya las obras del primer OPS para cruceros en la terminal de MSC, así como de la nueva subestación eléctrica y la red de media tensión que permitirán extender el suministro a todo el recinto.

Estos hitos completan una estrategia que busca reducir de forma significativa las emisiones de los barcos atracados en Barcelona y mejorar la calidad del aire en su entorno inmediato.