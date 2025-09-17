Vivienda
Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 19,6% en el segundo trimestre
En el segundo trimestre se iniciaron 6.407 ejecuciones hipotecarias, un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior
Pablo Gallén
El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales alcanzó las 2.902 en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 19,6% respecto a los tres meses anteriores y del 28,1% en comparación con el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El organismo recuerda que estas estadísticas recogen las certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad, y subraya que no todas derivan en el desahucio de los propietarios.
En total, entre abril y junio se iniciaron 6.407 procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que representa un aumento del 15,8% frente al primer trimestre y del 14,9% en términos interanuales. De ellos, 6.058 correspondieron a fincas urbanas (+16,5% trimestral y +16,1% anual) y 349 a fincas rústicas (+6,1% y -2,5%, respectivamente).
Dentro de las fincas urbanas, las ejecuciones sobre viviendas sumaron 4.133 casos, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que un año antes. De este total, 3.522 correspondieron a viviendas de personas físicas, con subidas del 20,2% en la comparativa trimestral y del 28,1% respecto al segundo trimestre de 2024.
Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas se situaron en 611, lo que implica un repunte del 22,4% en relación al trimestre anterior y del 26% en comparación anual. Además, las ejecuciones sobre solares urbanos registraron un fuerte incremento: crecieron un 34,1% en el trimestre y un 123,5% en términos interanuales, hasta sumar 228 casos.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel
- El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado