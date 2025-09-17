Cuatro gráficos para entender por qué la construcción en Catalunya es uno de los sectores menos dinámicos

La industria de la construcción en Catalunya no termina de arrancar. A pesar de que los niveles de licitación pública y las voluntades políticas están en máximos, el sector apenas crece la mitad que el conjunto de la economía catalana. La semana pasada, la Cambra de Contratistes de Catalunya publicó su informe anual sobre La construcción en Catalunya 2024 y previsiones 2025 i 2026. Estos son los cuatro gráficos imprescindibles para entender la situación de un sector imprescindible para resolver el déficit estructural de infrastructuras y vivienda que atraviesa a la comunidad.

Lo cierto es que las licitaciones de obra han alcanzado máximos históricos. Lo hicieron en 2022, año en que llegaron a los 3.954 millones de euros. Y lo volvieron a hacer en 2024, cuando volvieron a superar los 3.400 millones. El motor principal está en los ayuntamientos, impulsados los fondos europeos 'Next Generation' y por el ciclo electoral de 2021 y 2022. Sin embargo, y al menos por el momento, este dinamismo tardará en traducirse en actividad real.

El primer impedimento está en el alza de los costes de material y de mano obra. Los primeros, aunque ya se han estabilizado, continúan en niveles elevados respecto a 2020, afectando en mayor medida a la edificación de edificios. A ello se suma un encarecimiento del 18% en la mano de obra desde 2021 y una productividad estancada, factores que limitan la capacidad del sector para crecer y modernizarse.

Además, el déficit de inversión sigue siendo uno de los grandes lastres, según fuentes del sector. Entre 2015 y 2023, el Estado solo ejecutó poco más del 50% de lo prometido en Catalunya. La Cambra de Contractistes calcula que harían falta casi 7.000 millones anuales en obra pública para situarse en línea con Europa, pero hoy la cifra es menos de la mitad.

¿El resultado? Mientras la economía catalana creció un 3,6% en 2024, la construcción apenas avanzó un 1,7%. Así, el sector es hoy uno de los menos dinámicos, solo por delante de la agricultura, y su peso sobre el valor añadido bruto (4,6%) se mantiene por debajo de la media española y europea.

De cara a los próximos años, el sector prevé una ligera mejora. En 2025 se espera un crecimiento de entre el 2% y el 2,5%, y en 2026 de entre el 2,5% y el 3%. Una evolución modesta, vinculada sobre todo a la materialización de las políticas de vivienda de la Generalitat, al plan de Rodalies y a medidas relacionadas con la sequía.