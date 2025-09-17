El Gobierno lo confirma: estos son los trabajadores que también podrán adelantar la jubilación sin tener penalización

La Seguridad Social da un paso histórico. Tras años de reivindicaciones y una incansable lucha de sindicatos y asociaciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado luz verde a una nueva regulación para los bomberos forestales, reconociendo la penosidad y peligrosidad de su labor. Un hito en la política de empleo y pensiones del país que se anunció este pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En un contexto de importantes reformas laborales y la redefinición del futuro de las pensiones, la decisión del Ejecutivo, confirmada por la ministra Elma Saiz, supone un antes y un después para un colectivo esencial. La medida permitirá a los más de 20.000 profesionales que se estima trabajan en esta vital ocupación adelantar su edad de jubilación sin ver penalizada su pensión contributiva, una ventaja reservada hasta ahora para un reducido grupo de oficios considerados de especial peligrosidad o penosidad.

Alta penosidad y peligrosidad del oficio

La decisión no es casual. El oficio de bombero forestal se ha visto históricamente marcado por unas condiciones de trabajo extremas, más aún en un contexto de cambio climático que dispara la frecuencia e intensidad de los incendios. Su día a día incluye largas jornadas bajo temperaturas elevadísimas, una carga física extenuante y una exposición constante a riesgos para la salud, como la inhalación de humo y partículas tóxicas que, a largo plazo, provocan enfermedades cardiorrespiratorias. A eso, hay que sumarle la brecha salarial entre bomberos forestales que existe en España.

Las condiciones meteorológicas y el terreno hostil donde desempeñan su labor son factores determinantes. Las reivindicaciones para que se reconociese su profesión como de alto riesgo, similar a la de los mineros o los policías, han sido una constante. Ahora, el Gobierno ha respondido formalmente a esta demanda, abriendo la puerta a la aprobación de un Real Decreto que establecerá el coeficiente reductor necesario para aplicar esta jubilación anticipada. La medida se enmarca en la voluntad del Ejecutivo de reconocer las peculiaridades de cada sector productivo y adaptar la normativa de la Seguridad Social a las realidades específicas de las profesiones.

¿Qué otras profesiones ya disfrutan de esta ventaja?

La jubilación anticipada sin penalización es una excepción en el sistema de pensiones español, que se aplica a aquellos trabajadores que, por la naturaleza de su empleo, experimentan un desgaste físico o psíquico que hace inviable su permanencia en la actividad hasta la edad legal de jubilación.

Con esta decisión, el colectivo de bomberos forestales se suma a una lista selecta que ya incluye a trabajadores de otros sectores, como:

Mineros. Fueron los primeros en beneficiarse de esta medida.

Fueron los primeros en beneficiarse de esta medida. Personal de vuelo. Como pilotos y tripulación de cabina.

Como pilotos y tripulación de cabina. Trabajadores ferroviarios. Especialmente los que tienen contacto directo con la operación de trenes.

Especialmente los que tienen contacto directo con la operación de trenes. Artistas del sector taurino.

Estatutarios del Consorcio de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña , lo que ahora podría ampliarse a los cuerpos autonómicos de otras comunidades.

, lo que ahora podría ampliarse a los cuerpos autonómicos de otras comunidades. Policías locales.

Conductores profesinales. Camioneros, conductores de autocares y taxistas, entre otros conductores profesionales, pueden acceder a la jubilación anticipada en España tras la aprobación de un Real Decreto que establece coeficientes reductores.

El paso dado por el Gobierno es un claro reconocimiento a un colectivo que arriesga su vida para proteger el medio ambiente y a la población. A partir de ahora, la futura normativa establecerá el marco legal para que esta medida se aplique de manera efectiva, marcando un precedente importante en el diálogo social y la adaptación del sistema de pensiones a las nuevas realidades del mercado laboral.