Adiós a las ayudas de la DANA por los coches perdidos: los afectados tendrán que devolver el dinero antes de que termine el año

El temporal de la dana que azotó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024 dejó miles de coches destrozados. Hoy, casi un año después, más de 800 vehículos siguen desaparecidos en barrancos, cauces y campas de depósito, y sus dueños se enfrentan a un nuevo golpe: la devolución de las ayudas recibidas si no consiguen acreditar el siniestro total. La Generalitat Valenciana ha reclamado a la DGT un procedimiento extraordinario para evitar lo que consideran una "injusticia administrativa".

Un año después de la dana, los coches siguen sin aparecer. El 29 de octubre de 2024, la dana descargó con violencia sobre la Vega Baja, l'Alacantí y comarcas de Castellón y Valencia, causando inundaciones históricas. Entre los daños más visibles estuvieron los miles de vehículos que quedaron inutilizados por el agua. La Generalitat Valenciana habilitó ayudas específicas, de entre 2.000 y 8.000 euros según el tipo de coche, para compensar a los afectados.

Sin embargo, casi un año después, unos 800 automóviles arrastrados por las aguas siguen sin ser localizados. Sin vehículo, no hay peritaje ni baja definitiva en Tráfico, y sin esa documentación los propietarios se encuentran en un limbo burocrático que amenaza con dejarles sin apoyo económico.

Riesgo de tener que devolver las ayudas

Según la normativa vigente —artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y el Decreto 182/2024 que regula las ayudas dana—, solo quienes acrediten la baja definitiva de su vehículo mantienen el derecho a la ayuda. En los casos en los que el coche no aparece, el beneficiario "podría verse obligado a devolver el dinero".

La situación preocupa a centenares de familias que ya cobraron la ayuda y que ahora temen tener que reintegrar importes que en muchos casos superan los 5.000 euros. Una losa económica inesperada que se suma al impacto que ya sufrieron tras perder su vehículo.

La Generalitat pide soluciones urgentes a la DGT

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha remitido un escrito a la Dirección General de Tráfico (DGT) solicitando la creación de un procedimiento extraordinario para dar de baja los coches desaparecidos. El objetivo: que esos conductores no pierdan la ayuda pública por una situación sobrevenida que no depende de ellos.

Entre las medidas reclamadas por la Generalitat figuran:

Autorizar bajas administrativas sin peritaje en casos documentados de desaparición tras la dana.

en casos documentados de desaparición tras la dana. Reconocer la ayuda como válida aunque el vehículo no se haya podido localizar.

aunque el vehículo no se haya podido localizar. Evitar procesos de devolución que agravarían la vulnerabilidad económica de los afectados.

Los afectados, atrapados en el limbo

En declaraciones recogidas por medios locales como Valencia Plaza o Castellón Plaza, los damnificados describen una situación "desesperante". Muchos explican que su coche fue arrastrado hacia barrancos o cauces fluviales, y que pese a las labores de rescate nunca se recuperó.

"Las bases de las ayudas las vinculan a que el coche esté dado de baja de manera definitiva, pero no lo tengo físicamente porque ha desaparecido así que no puedo hacer ese trámite", lamenta un vecino de Paiporta consultado por la prensa local.

Qué dice la Generalitat oficialmente

En el portal oficial de la GVA se precisa que las ayudas solo deben devolverse en los casos previstos por ley, pero reconoce que la situación de los coches desaparecidos no está resuelta normativamente. Por ello, insisten en que la DGT debe articular una solución urgente antes de que termine 2025, plazo en el que se cerrarían expedientes de subvenciones.

A la espera de una respuesta del Gobierno

Por el momento, la DGT no ha emitido un decreto ni una instrucción específica que dé cobertura a estos afectados. Todo apunta a que en las próximas semanas podría definirse un procedimiento extraordinario, pero los conductores siguen pendientes.

Mientras tanto, los más de 800 damnificados mantienen la incertidumbre: si el Estado no actúa, podrían verse obligados a devolver una ayuda que ya habían dado por segura.