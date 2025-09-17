Catalunya se asegura la conexión eléctrica para la petroquímica de Tarragona y las desalinizadoras de Tordera y Foix

Catalunya se asegura la conexión eléctrica para descarbonizar el polígono petroquímico de Tarragona, así como para las desalinizadoras de Tordera y Foix, además del proyecto para la construcción de otra infraestructura en la mitad norte de la Costa Brava, cuya ubicación todavía se tiene que determinar.

Así lo ha confirmado este miércoles la consellera catalana de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, tras reunirse con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y representantes del operador de transporte (Red Eléctrica) en el marco de la planificación eléctrica 2025-2030.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció la semana pasada una inversión de 13.590 millones de euros hasta 2030 para redes de alta tensión. Y esta semana el secretario de Estado de Energía está haciendo ronda con las comunidades para concretar qué parte del aumento de la capacidad de la red eléctrica de alta tensión corresponde a cada una de ellas.

En el caso de Catalunya, el incremento en la inversión, ha dicho Paneque, "es importante, aunque las cantidades concretas de kilómetros de nuevas líneas, de inversión y de puntos de conexión se concretarán cuando el documento definitivo sea público". Pero, la propuesta del Gobierno central "atiende el crecimiento industrial, residencial y de proyectos vinculados a la transición hídrica y proyectos de descarbonización", ha añadido.

Entre las actuaciones seleccionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para desplegar nuevas redes eléctricas en la región, Paneque ha enumerado el caso de las desalinizadoras y la petroquímica de Tarragona, pero también el proyecto del 'hub' audiovisual en las Tres Xemeneies o el refuerzo a las infraestructuras de movilidad, como el ferrocarril o los puertos.

No obstante, la consellera ha reconocido que hay algunos proyectos que no han sido recogidos, como el de construir más de cuatro mil viviendas en Lleida, el polígono industrial de Montblanc o la central hidroeléctrica reversible que se plantea construir en el embalse de La Baells, en el Berguedà. Pero ha habido una "buena recepción" para incluirlos más adelante, sobre todo aquellos que hacen referencia a los planes urbanísticos, según la consellera. "Lo que hoy se presenta es un primer documento al que seguirá un periodo de alegaciones para incorporar mejoras. Y hemos tenido muy buena acogida por parte del Ministerio a la hora de atender algunas de nuestras peticiones", ha explicado.

En un plazo de unos 15 días y tras esta primera ronda de contactos autonómicos (este miércoles Groizard se ha reunido con el consejero de Castilla-La Mancha y el martes lo hizo con el del País Vasco), el Gobierno someterá a consulta pública la propuesta de planificación con las cifras de inversión y los proyectos seleccionados en cada región para, así, recibir las alegaciones de todos los actores interesados. Una vez recogidas esas contribuciones se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental de las propuestas presentadas y se realizará un nuevo documento que se presentará en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros.

"Ponerse al día" en renovables

Pero además de las necesidades de demanda, la nueva planificación eléctrica también dará respuesta a los objetivos renovables de la comunidad para "poner al día a Catalunya" tras el histórico retraso de la comunidad. "Catalunya podrá dar un salto para ponerse al día en energías verdes, algo en lo que estamos además trabajando en el Parlament, con idea de agilizar la tramitación de estos parques de renovables en Catalunya", ha explicado.

La Prospectiva Energética de Catalunya 2050 (Proencat) prevé para el año 2030 instalar 12.000 megavatios (MW) de potencia renovable en la región, de los cuales 5.000 MW serán eólicos y 7.000 MW fotovoltaicos. A finales de 2024, la potencia renovable instalada en Catalunya era de 5.017 MW, lo que supone un 39,2% del total de la potencia eléctrica instalada en el territorio, y se distribuye en hidroeléctrica (1.821,1 MW), eólica (1.405,9 MW) y fotovoltaica (1.663,6 MW), según datos de Red Eléctrica.

"Catalunya es de las comunidades autónomas ahora mismo con menor generación de renovables y es un tema que me consta que la Generalitat está trabajando. Esta planificación permite conectar nuevas renovables, almacenamiento, baterías o nuevos bombeos", ha remachado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.