El Ayuntamiento de Barcelona subvenciona la contratación indefinida de 235 personas en paro

El Ayuntamiento de Barcelona cierra esta semana la convocatoria del programa de subvenciones Crea Feina, pensado para la inserción laboral de personas en paro. Este viernes 19 de septiembre vence el plazo para que las empresas interesadas pidan una ayuda de hasta 15.000 euros si contratan una persona en situación de paro de larga duración, forme parte de un colectivo de especial vulnerabilidad, no haya trabajado nunca previamente y este sea su primer empleo o forme parte de un sector identificado como estratégico.

El consistorio barcelonés ha reeditado un programa de inserción que ha dado buenos resultados en ediciones anteriores y para el que este año ha habilitado un presupuesto de dos millones de euros. "El Ayuntamiento de Barcelona mantiene un firme compromiso con la creación de ocupación de calidad que beneficie a la ciudadanía", ha declarado la quinta teniente de alcalde y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil.

El grueso de las ayudas irán destinadas a las personas identificadas desde las oficinas de empleo como de difícil inserción, es decir, jóvenes y mayores de 45 años. Las compañías que contraten a una persona que lleve más de un año en desempleo o bien postule a su primer trabajo recibirán una subvención de entre 6.000 y 8.000 euros.

Desde Barcelona Activa también quiere orientar la ocupación de la capital catalana hacia sectores estratégicos y de alto valor añadido. Es por ello que la línea 'Crea Trabajo Investiga' dispondrá de un presupuesto de 500.000 euros para generar 35 puestos de trabajo con un salario mínimo de 35.000 euros brutos al año. Las empresas de economía social tienen también su partida específica de recursos públicos, con 200.000 euros para crear 15 empleos, también con un salario mínimo de 35.000 euros. Para estas, las ayudas al empleo para las empresas oscilan entre 12.000 y 15.000 euros.

Estas subvenciones se enmarcan dentro de la estrategia Barcelona Impulsa, que es la hoja de ruta económica de la ciudad hasta el 2035 y que pretende a generar hasta 180.000 empleos en la ciudad, así como "avanzar hacia la diversificación económica y el impulso a los sectores estratégicos", según explican desde Barcelona Activa.