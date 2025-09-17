El auge de la economía de la defensa amenaza con ralentizar la paridad de género en las 'startups'

Cuenta Peña Solano, inversora de la red WA4STEAM, que le dijeron hace poco en un curso que hizo en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Boston, que, ahora mismo, lo que más interés suscita son el sector de las ciencias de la vida, la inteligencia artificial y las tecnologías duales: aquellas que tienen tanto uso defensivo como social. "Ojo, porque la primera está feminizada, pero en defensa hay muchísima menos mujer", ha advertido la misma.

El peligro, ha venido a decir, es que en un tejido de empresas todavía muy lejos de la paridad, el de las 'startups', empiecen a proliferar y crecer todavía más compañías fundadas y dirigidas exclusivamente por hombres. "Tenemos que ser activistas desde dentro y alentar las vocaciones STEAM [ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas]", ha agregado Solano.

Ella es una de las profesionales, junto a Elena Rico, socia gestora de Impact Partners; Maite Malet, inversora y gestora del fondo Asabys; y Rocío Flor, jefa de inversión e innovación de Acció (Generalitat), que ha participado este miércoles en una especie de primer Tech Spirit –el evento anual de referencia del Tech Barcelona– centrado en el emprendimiento femenino. Por allí han pasado Mireia Colina, de Indra; Marta Tolós, de Astrazeneca; Gabriela Dávila, de Nestlé; Susanna Kamph, de Ikea; o Berta Sanmartí, de Tous, además de varias emprendedoras. Y allí se ha hablado de donde estamos, de hacia donde vamos y de lo mucho que queda por conseguir.

Sin ir más lejos, la mesa redonda de las inversoras en la que se ha alertado del efecto que puede tener la nueva fiebre europea por las tecnologías de defensa, ha empezado con un dato demoledor: solo el 12% de la inversión europea en 'startups' termina en proyectos fundados por mujeres. Son datos del Female Innovation Index de 2025.

"Tenemos mucho que hacer, tanto desde el lado del emprendimiento como por la parte de las mujeres inversoras, porque son los dos elementos que pueden hacer incrementar esta cifra", han sostenido estas cuatro mujeres.

Equipos mixtos

Así lo confirman, también, los datos que Elena Rico ha puesto encima de la mesa sobre sus participadas: de una cartera de 700 empresas invertidas por Impact Partners, 358 eran proyectos solo de hombres y 65, solo de mujeres. "Hay que incidir en el equipo mixto", ha remarcado la misma. "Que haya menos de proyectos solo de hombres o solo de mujeres", ha defendido. "Y también obligarnos a poner el tema encima de la mesa cada año para revisarnos", ha rematado.

Lo cierto es que todas han coincidido en que un elemento que ayudaría a revertir la situación es que hubiese más mujeres inversoras. "Que en la mayoría de 'pitchs' [presentaciones de 'startups'] haya mayoría hombres, no ayuda", han reconocido.

También han abogado por trabajar en restar sesgos a los niños y que no se decanten por una u otra cosa por ser hombre o ser mujer,. "Que no vean que somos raras por estar en minoría en un consejo de administración o fondo de inversión", se han explicado. También crear más programas específicos de financiación para mujeres y de ayuda a mujeres que quieran crear 'startups'. Las cuotas no son la solución ideal –han dicho–, pero por algo hay que empezar.