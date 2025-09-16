La UPC tendrá este curso "microcredenciales universitarias" en torno a las 'fintech' tras firmar un acuerdo con CaixaBank

CaixaBank se ha incorporado a Connèxia UPC, el programa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que ofrece a las empresas plantear formaciones casi a medida para que los estudiantes salgan con capacidades más adaptadas a lo que necesita el mercado. Lo hará con tres "microcredenciales universitarias" relacionadas con el universo 'fintech', es decir, la tecnología aplicada a las finanzas.

El acuerdo, firmado por Jesús Lanero Mencía, director general de CaixaBank Tech, y Francesc Torres Torres, rector de la institución académica, se materializa en la creación de tres cursos con una carga lectiva de seis créditos ECTS cada una de ellos. El Primero estará centrado en el desarrollo de 'software'; el segundo, en el desarrollo de interfaces de usuario (lo que en inglés se conoce como 'frontend'); y el tercero, en la programación de la parte del servidor ('backend'). Cada una de las tres microcredenciales universitarias consta de 40 horas lectivas.

Según un comunicado de Caixabank, se trata de una formación de corta duración, que se imparte con un enfoque práctico y modular, orientada a adquirir conocimientos de manera rápida para responder a necesidades específicas. Por su contenido, están dirigidas a perfiles técnicos, vinculados especialmente a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), pero también a la ingeniería industrial, la física y las matemáticas.

La formación, que empezará a impartirse a partir de este curso 2025-20226, está pensada para ser semipresencial y se impartirá a través de la UPC School, entidad de la UPC dedicada al fomento y la promoción de las actividades de formación permanente. Consta de clases presenciales en la UPC School, situada en el distrito 22@ de Barcelona, y de sesiones 'online' para facilitar la participación de profesionales en activo.

El acuerdo también implica que CaixaBank Tech participe en otras iniciativas vinculadas a la promoción de los estudiantes universitarios. Se refieren a los foros de empleo de la UPC, charlas en asignaturas, becas y premios o la propuesta a los estudiantes de retos tecnológicos, como el ‘UPC IA Challenge’, el primer concurso de inteligencia artificial de la UPC en el que ya participa CaixaBank Tech como entidad patrocinadora. El programa prevé también la participación de CaixaBank Tech en sesiones dedicadas a promover el talento y el liderazgo de las mujeres que cursan estudios en la UPC, la diversidad y el compromiso social en el ámbito tecnológico.