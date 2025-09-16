Un trabajador ahorra 1.000 euros al año en transporte por cada día que teletrabaja a la semana

Un empleado puede ahorrar, de media, unos 1.000 euros al año por cada día de teletrabajo que haga a la semana. Además, también puede ‘ganar’ el equivalente a una semana entera de jornada laboral, unas 40 horas de ahorro, que en vez de pasársela en un tren o en un atasco, la puede emplear para irse al cine, cuidar de sus seres queridos o formarse, entre muchos otros.

Así se deriva del informe publicado este martes por el sindicato UGT de Catalunya, que cuantifica los costes directos e indirectos que tiene para los trabajadores el tener que personarse cada día en su puesto de trabajo.

Un catalán pasa, de media, cuatro horas y cuarto a la semana yendo y viniendo a la oficina, fábrica o comercio donde trabaja. Un viaje de ida y vuelta que implica tanto un coste directo para el empleado, que deberá gastar en abonos transporte, en gasolina para su moto o coche o en una bicicleta, como indirecto, pues si el tiempo es oro, esas cuatro horas y cuarto la empresa no se las paga y es el trabajador que las tiene que poner de su reloj de arena vital.

Lo que implica, de media, una factura de 100 euros semanales para aquel que va y viene los cinco días a la semana. Elevado a cómputo anual, la UGT sitúa la cifra en unos 5.000 euros. Que pueden ser más o menos dependiendo de dónde vive el empleado y hacia dónde tiene que desplazarse.

Por ejemplo, una persona que viva en Sabadell o en Premià pero trabaje en Barcelona y baje a la capital en transporte público se deja unos 215 euros (entre el valor del tiempo perdido y el coste directo del abono transporte) y más de nueve horas en la Renfe a la semana para recorrer los algo más de 20 kilómetros que le separan del empleo.

Mientras que un compañero suyo que trabaje en la misma oficina de Barcelona, pero viva en la propia Barcelona, gasta unos 65 euros y tres horas de transporte a la semana.

Desde el sindicato han reclamado una mayor inversión en transporte público para tratar de acortar estos tiempos y desplazar usuarios del coche al tren. "Renfe no es que esté mal, sino lo siguiente y la gente no se fía de Rodalies. Lo que está colapsando las carreteras porque la gente prefiere el vehículo privado", ha afirmado el secretario de movilidad de la UGT de Catalunya, Jordi Muñoz.

Un problema de salud pública

Reducir los desplazamientos no solo puede suponer un ahorro monetario para los trabajadores, sino también contribuir a reducir el número de siniestros que cada año se producen en las carreteras catalanas. Parte de ellos de personas que van o vuelven del trabajo. Según los datos recopilados por la UGT, de las 180 personas que murieron en las carreteras a lo largo de 2024, 33 de estas fueron accidentes laborales 'in itinere'. También se registraron 226 heridos graves en accidentes de personas que iban o volvían del trabajo.

Mujeres y jóvenes, los más perjudicados

Los principales perjudicados del progresivo deterioramiento de la red ferroviaria son, a su vez, los colectivos que suelen ostentar los trabajos peor pagados y tienen mayores dificultades para insertarse. Por un lado, las mujeres, ya que "usan un 20% menos el coche que los hombres". Por el otro, las personas más jóvenes, que o bien no tienen carnet o bien no pueden pagarse un coche. Además de las personas con discapacidad, muchas de ellas no pueden conducir.

Desde el sindicato también han alertado de que la falta de alternativas de transporte público para acceder a determinadas ubicaciones, como muchos polígonos industriales, supone, de facto, un veto para estos colectivos a los empleos que allí se ofrecen.