El sector inmobiliario se enfrenta a Sánchez y acusa al Gobierno de empujar a los jóvenes a comprar porque "el alquiler es imposible"

La escalada de los precios del alquiler en España ha alcanzado cotas históricas, con una media nacional que supera los 1.150 euros y un aumento interanual que roza el 13%. En este contexto de máxima dificultad para los jóvenes y familias, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una nueva medida: una ayuda de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas. Sin embargo, la reacción del sector inmobiliario no se ha hecho esperar, y la plataforma Alquiler Seguro, a través de su CEO David Caraballo, ha acusado al Ejecutivo de "empujar a los jóvenes a comprar" al asumir que el alquiler es "prácticamente imposible".

La voz del sector se ha alzado para criticar lo que considera una contradicción en la política de vivienda del Gobierno. Desde Alquiler Seguro se argumenta que, si la Ley de Vivienda —en vigor desde mayo de 2023— estuviera dando resultados, no sería necesario destinar miles de euros a ayudas que, en la práctica, incentivan la compra de pisos.

La Ley de Vivienda, en el punto de mira

Caraballo ha sido claro en su crítica, afirmando que "este anuncio reconoce implícitamente que la Ley de Vivienda no funciona". Los datos recientes del mercado parecen respaldar esta tesis, ya que, lejos de estabilizarse, la situación ha empeorado notablemente. Desde la aprobación de la ley, el mercado del alquiler ha visto una notable salida de 120.000 viviendas, según datos del Observatorio del Alquiler. Esta reducción de la oferta, combinada con la creciente demanda, ha provocado un efecto perverso: un encarecimiento masivo de los precios.

El CEO de Alquiler Seguro califica estas iniciativas como "esperancitas", en alusión a políticas pasadas que se basaban en anuncios puntuales y que, a la larga, resultaron un fracaso. En su opinión, la nueva ayuda a la compra es una medida "aislada", más pensada para generar titulares que para resolver un problema estructural.

El verdadero problema: oferta y seguridad jurídica

La solución, según el sector, no reside en medidas coyunturales que desvían la atención, sino en un pacto de Estado que aborde el problema de raíz. Para Alquiler Seguro, las prioridades deben ser dos:

Aumentar la oferta de vivienda. La falta de pisos en alquiler es el factor principal del alza de precios.

La falta de pisos en alquiler es el factor principal del alza de precios. Garantizar la seguridad jurídica. Proporcionar confianza a los pequeños propietarios para que saquen sus viviendas al mercado.

Actualmente, el mercado de la vivienda en España presenta un desequilibrio histórico, con una demanda insatisfecha y una oferta insuficiente. Lo paradójico es que, según datos del Ministerio de Vivienda, la construcción de vivienda protegida ha aumentado, pero todavía no es suficiente para cubrir la necesidad de millones de personas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó un índice de referencia de hasta el 2,19% en agosto de 2025 para la actualización de los alquileres, siendo la subida mensual más alta desde que se aplica la Ley de Vivienda, lo que hace que cada vez más jóvenes se vean obligados a posponer su emancipación.

Sin más oferta y seguridad jurídica, ningún incentivo funcionará David Caraballo — CEO de Alquiler Seguro

"Sin más oferta y seguridad jurídica, ningún incentivo funcionará", concluye David Caraballo, resumiendo el sentir de un sector que cree que la única forma de devolver al alquiler el papel que merece es convertirlo en una opción "real, sostenible y asequible" para los jóvenes y las familias españolas.