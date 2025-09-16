Illa recibe el apoyo de patronales y sindicatos en su choque con Hacienda por la financiación singular

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido este martes un espaldarazo de las patronales y sindicatos en su negociación de una financiación singular para Catalunya. "No será, ni está siendo fácil, ni rápido", ha reconocido el líder del Ejecutivo catalán, enfrascado actualmente en un encaje de bolillos que le permita cuadrar con el equipo de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, un modelo de financiación que acepten en Madrid y en una mayoría de comunidades autónomas.

"Catalunya no quiere privilegios, sino lo que nos toca", ha insistido el president desde el Palau de la Generalitat, rodeado de los máximos representantes de Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT.

Los agentes sociales catalanes han cerrado filas con Illa este martes para renovar un modelo de financiación caducado desde 2014. Un objetivo compartido desde hace tiempo entre patronales y sindicatos, ya de antes de que Illa fuera president, pero cuyos detalles todavía están por concretar.

Los líderes empresariales y sindicales han acudido a la primera reunión del curso del Consell del Diàleg Social, el organismo a través del cual la Generalitat vehicula las relaciones con los agentes sociales. Esta ha tenido lugar en un momento de zozobra en las negociaciones para armar ese proyecto de nuevo modelo de financiación.

ERC, que ha visto como Illa incumplía su acuerdo con ellos y no ha presentado todavía una propuesta de financiación, ha querido desatascar la situación presentando en Madrid su vía. Hacienda, por otro lado, ultima su propia oferta alternativa.

Y la Generalitat no puede más que admitir diferencias con sus homólogos de Madrid. "Catalunya actúa con responsabilidad y tiene muy presente el criterio de solidaridad", ha enfatizado el president. Este martes, en Palau, la responsable de definir con números esa "solidaridad", la consellera de Economía, Alícia Romero, se ha sentado a la diestra de Illa.

Y en esas Illa ha recurrido a la legitimidad extra que le da el apoyo de los representantes de empresarios y trabajadores. No es la primera vez que lo hace (ni el único president, pues el anterior, Aragonès, ya empleó la fórmula para que le bendijeran dos presupuestos). Illa convocó la foto del diálogo social hace unos meses con la quita de la deuda del FLA y también con los suplementos de crédito que negoció con ERC y Comuns.

Este martes ha vuelto a agradecer a los agentes sociales su "responsabilidad" y "sentido de país" para lograr una nueva financiación que permita obtener más recursos para "dinamizar la economía, apoyar a las empresas y financiar los servicios públicos", según ha enumerado.