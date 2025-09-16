Así fue el rescate a Air Europa por el que la Justicia pide investigar a Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reclamado a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que depende del Ministerio de Transformación Digital, que investigue al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate a Air Europa aprobado en 2020. En noviembre de dicho año, el Consejo de Ministros aprobó ayudas públicas por 475 millones de euros a favor de la empresa del grupo Globalia. Se trató de un rescate que se realizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por el que se concedió un crédito de 475 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Sin embargo, el Partido Popular presentó una denuncia en marzo de 2024 ante la OCI en la que argumentaban que Pedro Sánchez había incumplido la normativa de conflictos de intereses a causa de la vinculación de su mujer, Begoña Gómez, con la familia Hidalgo, propietarios de Air Europa, al tramitar su rescate en septiembre de 2020 a través de la SEPI. Los populares argumentaron que, por vinculaciones personales, el presidente debería haberse inhibido de actuar en el Consejo de Ministros que aprobó las ayudas. Sin embargo, a través de la ratificación de una sentencia, el TSJM obligará al OCI a investigar si Sánchez incurrió en un conflicto de interés.

En el año de la pandemia de covid-19, Air Europea registró pérdidas récord, de 427,7 millones de euros. El año anterior había registrado beneficios, aunque exiguos, de 27 millones de euros. Gran parte de las pérdidas se debieron al impacto de la pandemia, antes de la cual la familia Hidalgo, propietaria de la aerolínea, había acordado la venta de la compañía a Iberia por 1.000 millones de euros. Sin embargo, con la llegada del Covid, la operación se truncó.

A raíz de la situación económica tan delicada por la que pasaban, Air Europa se vio obligada a pedir un crédito a un consorcio bancario compuesto por Santander, Bankia, CaixaBank, Liberbank, Unicaja, Banco Sabadell y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El crédito fue por valor de 141 millones de euros, con 106 millones aportados por las entidades privadas, y los 35 restantes correspondientes al ICO.

Rescate de la SEPI

Sin embargo, dichos fondos fueron insuficientes para solventar la situación. Finalmente, el Gobierno se vio obligado a rescatar a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El mecanismo fue la concesión de un crédito de 475 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que fue solicitado por la aerolínea el 20 de agosto de 2020.

El rescate se estructuró en dos partes: un préstamo participativo de 240 millones de euros, que permite convertir la deuda en acciones bajo ciertas condiciones, y un préstamo ordinario de 235 millones de euros, con condiciones de devolución a largo plazo. Además, la SEPI impuso una serie de condiciones, para garantizar la sostenibilidad de la aerolínea y la recuperación de fondos públicos. Entre ellas se encontraba la supervisión financiera estricta, el recorte de costes y el control temporal de la compañía.

Cuatro años después del rescate, en septiembre 2024, Globalia anunció una ampliación de capital por valor de 200 millones en Air Europa con el objetivo de evitar la quiebra. La familia Hidalgo, propietaria de la aerolínea, propuso a la SEPI convertir la deuda que le debe en acciones de la compañía, algo que fue rechazado por el conglomerado público tras las informaciones que relacionan al ex consejero delegado Javier Hidalgo con Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez.

Precisamente, este es el motivo por el que la Oficina de Conflictos de Intereses deberá indagar más en el rescate a Air Europa. Tal y como trascendió a través de la prensa, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, mantuvo en 2020 dos reuniones con Javier Hidalgo, que en aquel entonces ocupaba la posición de CEO de Globalia. Tres meses después, el Consejo de Ministros autorizó la concesión del crédito para garantizar el rescate.