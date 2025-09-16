La OPA del BBVA la decidirán 196.000 pequeños inversores: el voto del minoritario, la llave del Sabadell

El destino de la mayor fusión bancaria en la historia reciente de España no lo decidirán solo los grandes despachos. Con la oferta hostil de BBVA sobre la mesa, el foco se pone en 196.000 accionistas de a pie cuyo voto puede inclinar la balanza. La resistencia de Sabadell, la prima dilutiva de la oferta, un dividendo extraordinario y el temor a una caída en bolsa son los factores que decidirán la operación. La batalla final por el control de Sabadell está en manos de sus pequeños propietarios.

La OPA de BBVA sobre Banco Sabadell se ha convertido en una partida de ajedrez donde el movimiento más esperado no lo hará un gran inversor institucional, sino miles de pequeños accionistas que, hasta ahora, han permanecido en la sombra. Con un 51% del capital en manos de particulares y fondos minoritarios, el futuro del banco catalán se resolverá en la cuenta de valores de 196.000 pequeños inversores, cuyo voto se ha erigido en la llave que abrirá, o cerrará, las puertas de la operación.

El pulso entre el presidente de BBVA, Carlos Torres, y su homólogo de Sabadell, Josep Oliu, ha abandonado su plano más político para centrarse en un aspecto puramente económico: el precio. Y ahí es donde el pequeño accionista entra en juego. La oferta de BBVA, que propone un canje de acciones, valora cada título de Sabadell en unos 3 euros, una cifra que contrasta con la cotización actual, que supera los 3,3 euros. Este desfase, que supone una prima negativa del 9%, se ha convertido en el principal argumento del consejo de Sabadell para recomendar a sus accionistas no acudir a la OPA.

El dilema del minoritario: prima negativa y promesas futuras

Para un inversor particular, la decisión es compleja. Acudir a la OPA en este momento significa asumir una pérdida de valor inmediata, algo poco atractivo. El consejo de Sabadell, apoyado por su equipo de analistas, sostiene que el valor intrínseco del banco está muy por encima de lo que ofrece BBVA. “La oferta no tiene una prima del 30%, no es verdad”, declaró Oliu en una entrevista con el diario El País, señalando que las ofertas hostiles históricamente en el mercado europeo se presentan con una prima en ese rango.

Sin embargo, desde BBVA se argumenta que esta prima negativa es un espejismo bursátil creado por la propia OPA. El banco vasco mantiene que su oferta "es justa", dado que ya suponía una prima del 30% en el momento del anuncio, y advierte del riesgo de que la cotización de Sabadell se desplome si la operación no sale adelante. El dilema para el accionista se resume en:

Aceptar la oferta dilutiva ahora , con la promesa de sinergias futuras dentro del gigante BBVA.

Rechazarla, confiando en la solidez del proyecto en solitario de Sabadell y arriesgándose a una posible caída del precio en bolsa.

El anzuelo del dividendo y los escenarios de la OPA

Para contrarrestar la ofensiva de BBVA, la directiva de Sabadell ha lanzado su propio gancho: un dividendo extraordinario de 0,5 euros brutos por acción, previsto para 2026. Este pago, que supondría un retorno del 15% a precios actuales, es un incentivo claro para que el accionista se quede. Josep Oliu ha sido contundente al aclarar que "quien acuda a la OPA no cobrará este dividendo", ya que BBVA utilizaría esos 2.500 millones de euros para recomprar acciones propias.

El desenlace dependerá de los porcentajes de aceptación de la OPA. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el mercado financiero barajan tres posibles escenarios:

Aceptación superior al 50%. La OPA tiene éxito y BBVA toma el control de Sabadell. Aceptación entre el 30% y el 50%. BBVA podría verse obligado a lanzar una segunda OPA obligatoria y en efectivo por el 100% del capital. Analistas como Alantra sugieren que esta segunda oferta, al ser en metálico, podría resultar más atractiva para el minorista. Aceptación inferior al 30%. Según Josep Oliu, es el escenario "más probable" con la oferta actual, lo que llevaría al fracaso de la OPA y a que BBVA se retirara, obligando al banco catalán a seguir su camino en solitario.

En la recta final, donde el Sabadell afirma que el BBVA tiene hasta principios de octubre como mínimo para mejorar la OPA, la pelota está en el tejado de los pequeños inversores. Su decisión, colectiva e individual, no solo determinará el futuro del banco catalán, sino que también definirá si la operación de la década se consuma o si, por el contrario, BBVA se ve forzado a mejorar sus condiciones o a asumir una derrota que podría tener un coste reputacional y financiero significativo.