Oliu afirma que los accionistas que han aceptado la oferta del BBVA se cuentan con "los dedos de una mano"

El presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu, se ha referido este martes a los accionistas del banco que han aceptado la oferta pública de adquisición (opa) presentada por el BBVA y han vendido sus acciones, para lo que tienen tiempo hasta el próximo 7 de octubre: "Me han dicho que no llenan los dedos de una sola mano".

Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press donde ha expresado que no cree que el BBVA suba la oferta actual, la cual ha tildado de mala y "poco interesante" para los accionistas del Sabadell, habida cuenta de que el presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, ha reiterado que no subirá el precio.

A este respecto cabe decir que existen discrepancias en el propio Sabadell, ya que su consejero delegado, César González-Bueno, ha expresado que sí cree que esta mejora del precio sí llegará. Lo hizo la pasada semana, durante una conferencia en Nueva York, cuando manifestó que "la oferta de BBVA no será la última, no puede ser la definitiva”

Oliu ha explicado que en las operaciones de mercado, cuando se quiere tomar el control, debe pagarse una prima, y en las opas hostiles suele ser de entre un 30 y un 40% sobre el precio del mercado del momento: "Esto está muy lejos de la realidad de hoy, pero esta opa no sólo no da una prima del 30 o 40% del precio del mercado, sino que da un 10% por debajo del mercado".

El papel de los partidos

Preguntado por las críticas a que el Gobierno interpusiera condiciones a la operación, ha expresado que los políticos "tienen que velar por lo que ellos entienden que es el interés general", algo que, según él, se puede entender de maneras diferentes. "Respecto a esta opa, no ha habido ningún partido, ni de la extrema izquierda, ni de la extrema derecha, por ponerlo así, que se haya manifestado a favor políticamente", ha dicho.

Respecto al inicio de la opa, que se produjo tres días antes de las elecciones catalanas de mayo del 2024, ha señalado que fue precipitado y que el BBVA demostró "poca sensibilidad" en lanzarla pocos días antes de los comicios al Parlament de Catalunya.

Sobre el retorno de la entidad a Catalunya -la sede estuvo entre octubre de 2017 y marzo de 2025 en Alicante-, Oliu ha asegurado que tuvo un impacto emocional sobre los accionistas y que era una "anomalía" que el banco estuviera fuera de Catalunya.