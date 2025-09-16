La OCU advierte: no te fíes de estos descuentos del Lidl, podrías perder tu dinero

¿Un robot aspirador por 39 euros o un sofá por menos de 100? Suena tentador. Demasiado tentador. En los últimos días, cientos de usuarios se han topado con anuncios que, bajo la apariencia de ser de Lidl, prometen descuentos imposibles. Pero no hay chollo: hay fraude. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado la voz de alarma y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) confirma que se trata de una campaña masiva de phishing que ya ha dejado a muchos sin dinero… y sin producto.

Gangas que salen caras. El método es simple: un anuncio en Google o en redes sociales lleva al usuario a una página que imita a la perfección el portal oficial de Lidl. El diseño es casi idéntico, los logos parecen auténticos y los precios derriban cualquier desconfianza. Pero al pagar, el dinero se esfuma.

"Estamos ante un fraude de gran escala que utiliza técnicas cada vez más sofisticadas", advierten desde Incibe. El problema no es solo el engaño en sí, sino la capacidad de estas redes para replicar webs en cuestión de horas y captar miles de clics en muy poco tiempo.

Las pistas para no caer

La OCU recuerda que la única web oficial de Lidl en España es www.lidl.es. El resto son imitaciones. Y aunque la estafa esté muy bien montada, hay pistas que ayudan a desenmascararla: dominios sospechosos, descuentos exagerados, ausencia de aviso legal o teléfonos de contacto.

El problema, insisten, es que muchos usuarios no se paran a revisar esos detalles cuando creen estar ante "la oferta del año". La urgencia es parte del engaño.

Qué hacer si ya has picado

El consejo de los expertos es claro: actuar rápido. Avisar al banco, bloquear la tarjeta y presentar denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Guardar pruebas —capturas de pantalla, justificantes de pago, enlaces— puede ser crucial para las investigaciones.

España, terreno fértil para los ciberdelincuentes

La estafa de Lidl no es una excepción. España está entre los países europeos más golpeados por el phishing, según datos recientes. Cada minuto se registra un ataque digital y, con la irrupción de la inteligencia artificial, los delincuentes pueden generar páginas falsas más verosímiles que nunca.

El fraude online se ha convertido en un negocio millonario y los consumidores, el eslabón más vulnerable. El caso de Lidl lo demuestra: ni las marcas más conocidas se libran de ser usadas como anzuelo.

La mejor defensa: desconfiar

El mensaje de la OCU es sencillo: nadie regala nada en internet. Si la oferta parece imposible, lo más probable es que lo sea. La cautela y el sentido común se han convertido en la única vacuna efectiva frente a un crimen digital que crece a la velocidad de la red.