El nuevo centro de distribución de DHL Express fía su éxito a la internacionalización del aeropuerto de Barcelona

DHL Express lleva 35 años en Barcelona. Su centro de distribución de mercancías se había quedado pequeño ("Estábamos colapsados", admite su consejero delegado para Europa, Mike Parra, en una entrevista con este diario) y este martes ha estrenado una nave de 10.000 metros cuadrados en una parcela de 30.000 junto al aeropuerto de El Prat, en el término municipal de Sant Boi. Han sido 22 meses de obras y 80 millones de euros de inversión para levantar lo que la compañía denomina un "hub internacional", con el que quiere doblar el volumen de negocio que tiene en Catalunya, unas 4.000 empresas, mayoritariamente pymes.

Las antiguas instalaciones están a escasos metros y todavía funcionan. Este martes el foco de atención para los 300 invitados a la inauguración estaba en las nuevas, con 24 muelles para camiones, 22 posiciones de carga de contenedores aéreos y 9 más de descarga. Podrán trabajar hasta 120 furgonetas. Desde allí se veían además un par de los aviones amarillos de DHL Express, de los 10 ubicados en Barcelona. Son Airbus 767 y 757, explica Parra, que recuerda que cuando decidieron apostar por crecer no sabían todavía que se iba a ampliar el aeropuerto, "solo eran rumores". Y, a continuación, este californiano de padres cubanos muestra su júbilo: "Al saberlo dijimos, 'Dios lo ha bendecido, nos ha dado esta tierra en un sitio perfecto'".

El consejero delegado de DHL Express, Mike Parra, en el nuevo centro de distribución de la compañía junto al aeropuerto de El Prat. / Zowy Voeten

Objetivo transoceánico

La firma logística está convencida, pues, de que el crecimiento irá de la mano del auge del aeropuerto, porque su objetivo no es simplemente el transporte doméstico sino el transoceánico. El responsable europeo fija la mirada en Estados Unidos, Latinoamérica o China, porque prevé que las exportaciones de empresas catalanas crezcan cada vez más a estos destinos. "La historia bonita de trabajar para las pequeñas y medianas empresas es que desde DHL Express les podemos conectar con hasta 219 países de un día para otro y a nosotros nos gusta ayudarles así", relata. Y asegura que su experiencia global minimiza la incertidumbre por los aranceles estadounidenses entre las compañías más modestas porque "les ayudamos con la complejidad que supone y los costes".

El nuevo centro de distribución de mercancías del área metropolitana barcelonesa multiplicará por siete la capacidad que tenían hasta el momento y quieren garantizar el crecimiento de las próximas dos décadas. De momento trabajan 500 personas, pero Parra cree que la plantilla crecerá a corto plazo. Procesan 20.000 piezas cada hora y el reto es hacerlo rápido y de forma limpia. Las flamantes instalaciones se han hecho bajo los criterios ambientales más severos de la firma y han logrado que sea "huella cero en emisiones" gracias a la colocación de placas fotovoltaicas, un determinado tipo de iluminación en las naves o una maquinaria sostenible para operar con los aviones, ha citado como ejemplos en el acto de inauguración el vicepresidente senior de DHL Express en Europa, Jesús Sánchez.

Exterior del nuevo centro de distribución de mercancías de DHL Express junto al aeropuerto de Barcelona-El Prat, en Sant Boi de Llobregat. / Zowy Voeten

Han participado también otros representantes de la empresa, así como la consellera de Economia i Hisenda, Alícia Romero, y la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret. Las dos responsables de la Generalitat y el consistorio, respectivamente, han aplaudido la inversión y se han mostrado orgullosas de acogerla. "Con ella contribuís a la confianza, la cooperación y corresponsabilidad para hacer crecer este territorio", les ha felicitado Moret, mientras que Romero ha agradecido que la infraestructura contribuirá a hacer crecer a las pymes, "que son el 98% de nuestras empresas", ha cifrado.